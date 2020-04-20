Леонид Рошаль - о том, когда отступит эпидемия коронавируса: Надо сжать кулачки и надеяться

- Леонид Михайлович, уже не только медики, но и политики (все, видимо, устали) дают прогнозы – что мы скоро на плато выйдем, и уже на этой неделе наступит пик эпидемии, потом - снижение. А вы что на этот счет думаете, когда этот пик наступит?

- Я не гадалка. На этот вопрос должны ответить четко эпидемиологи…

- А какие-то ощущения?

- Можно мне сказать?

- Да.

- Так вот - на этот вопрос должны ответить эпидемиологи.

Но, с точки зрения анализа того, что происходит в мире, - видно и известно, что эпидемии вечными не бывают. Что стабилизация должна наступить не сегодня, не завтра и не послезавтра. И ответить конкретно на этот вопрос можно будет через месяц-полтора.

- За последние сутки в России выявили 4258 случаев заражения. Это намного меньше, чем в предыдущие сутки – более 6 тысяч. Можно ли надеяться, что дальше число зараженных пойдет на спад?

- Надо сжать кулачки и надеяться.

- С чем связано то, что у более чем 45% заболевших коронавирусом за сутки не было симптомов этой болезни?

- Ответ на этот вопрос известен. Цифра была сначала 20%, 30%, 40% - бессимптомные формы. Значит, организм этих людей достаточно хорошо справляется с этим вирусом. Но очень важно смотреть и обследовать наличие антител, чем мы сейчас только начинаем заниматься.

- А как же быть тем, кто болеет не коронавирусом? Как им дотянуть до конца эпидемии со своими хроническими болячками?

- Это проблема, которая беспокоит всех.

Мы не должны сейчас закрывать экстренную помощь и любую иную – связанную с такими заболеваниями, как инсульты, инфаркты, травмы, отравления и прочее - эта помощь должна оказываться.

И, конечно, болезни никуда не уходят, ими тоже необходимо заниматься, ну, хотя бы на поликлиническом уровне.

- Многих интересует - если ребенок заразился коронавирусом, это как-то отразится на его здоровье в дальнейшем? Может ли как-то проявиться во взрослом возрасте?

- Я думаю, что нет. Если он (коронавирус. - А.Г.) бессимптомно прошел или с небольшими симптомами. Ну, как мы болеем любыми другими инфекциями...

Редко инфекции какие-то оставляют после себя такой уж глубокий след.

- Когда может быть готова вакцина, на ваш взгляд?

- Ну, что вы меня спрашиваете - как не специалиста? Этот вопрос целиком - к эпидемиологам и тем, кто этим делом конкретно занимается.

Я детский доктор, детский хирург.

- Как правильно выходить из самоизоляции в масштабах всей страны, чтобы не спровоцировать вторую волну эпидемии?

- Осторожно.

- Министр здравоохранения Мурашко заявил о том, что коронавирус высветил необходимость реформирования нашего здравоохранения после пандемии. А что пошло не так? И как надо реформировать, с чего начать, и что можно уже сейчас сделать?

- Это - вопрос, которым занимаемся мы и которым занимается сейчас Национальная медицинская палата. (Леонид Рошаль является ее президентом. - А.Г.). В ближайшее время мы проведем мозговой штурм на поедмет - каким должно быть здравоохранение в России после пандемии.

- Вы наверняка и сейчас знаете ответ на этот вопрос.

- Я могу только назвать четыре основных принципа.

Наша медицина должна быть доступной, качественной, удобной. И ещё она должна быть приспособлена к любым чрезвычайным ситуациям.

- Это возможно? Мы сумеем сделать такую медицину?

- Я думаю, эта пандемия заставит сделать так, чтобы было лучше. Надо учиться на ошибках.

- Денег хватит?

- Вопрос не ко мне. Вопрос к Силуанову. У Силуанова всегда на здравоохранение денег не хватало.

- В советские времена - вскоре после дня рождения Владимира Ильича Ленина - в газетах публиковали призывы к Первомаю. Вы можете провозгласить сейчас какой-то свой призыв, выдать нашему обществу, которое очень любит Рошаля, свой антидепрессант?

- Антидепрессанта у меня нет. Я просто могу сказать: спокойно живите, и все будет хорошо.

- А вот «спокойно живите» - это что значит по Рошалю?

- Без истерик и без паники.

- Это возможно сейчас?

- Я думаю, что вообще многие так и живут.

- Как коронавирус изменил нас, наше общество, что мы должны делать, чтобы в условиях самоизоляции, одиночества, страха перед болезнью, перед смертью (когда даже праздник, День Победы, перенесли или отложили), чтобы не потерять себя, чтобы крыша не поехала, как говорят в народе?

- (секунд 30 молчит)

- Почему вы задумались, Леонид Михайлович?

- Я задумался, потому что этот вопрос в каждой семье и каждым человеком решается по-разному… - что надо делать. Ну, я, например, продолжаю активно работать, и у меня времени не хватает. И никаких мыслей о смерти у меня нет.

- А если у кого-то есть, что им вы посоветуете?

- Выбросить эти мысли из головы и жить спокойно.

- Ваш образ жизни… Вы ничего не меняли? Вы так же мало спите, мало едите, много работаете?

- Подождите... Кто вам сказал, что я мало сплю? Я сплю, как обычно.

- Я посмотрел в интернете, 6 часов вы спите.

- Да, как обычно. Работаю, как обычно, только на удаленке, по всем своим направлениям. То, что касается Общероссийского народного фронта, то, что касается института, то, что касается Национальной медицинской палаты - все выполняю. Эта работа вся продолжается, она не остановилась.

- Скажите, по характеру вы такой же Рошаль остались или - жестче сейчас?

- Нет, нормальный.

- Как вы все-таки встретите Первомай и День Победы? Они у нас были и остаются в одном календаре.

- Я думаю, что более святого праздника, чем День Победы, сложно найти.

- Есть такое предложение, чтобы «Бессмертный полк» не пропал, - надо, чтобы люди брали портреты своих родственников, участвовавших в той войне, и с ними выходили на балкон либо в окно показывали. Как вы к этому относитесь?

- А почему нет?

- Вы чьи портреты вынесете… Если вдруг предложение - вам по душе…

- У меня отец прошел и Финскую войну, и Отечественную. Он - из детского дома, с ранних лет потерял родителей, и все, что сделал в жизни, - сделал сам, без всякой «лапы». И мне не стыдно за своего отца.

Он закончил полковником, с орденами и Красной Звезды, и Ленина, и медалями Победы – вся грудь в наградах. И у меня есть портрет отца. Я ходил на «Бессмертный полк» с этим портретом, могу его показать и в окно.

- Напомните, как звали вашего отца.

- Михаил Филиппович Рошаль.

- Вы можете к нашим радиослушателям, к нашим читателям, посетителям сайта обратиться, ко всем соотечественникам - со словами напутствия?

- В отношении Победы?

- Да, к Дню Победы что бы вы хотели нам всем сказать?

- Надо преклонить головы перед теми, кто ушел во время войны из жизни. И никогда этого не забывать. И Победа, она и есть Победа. Победа это праздник, и 9 мая – это праздник (банально, а может быть, не банально) со слезою на глазах.

- Спасибо. Вам – здоровья. Берегите себя.

- И вам тоже.

Леонид Рошаль - о том, когда отступит эпидемия: «Стабилизация должна наступить не завтра и не послезавтра. Ответить на этот вопрос можно будет через месяц - полтора. Живите спокойно - без истерик и без паники» 00:00 00:00

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