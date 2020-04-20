"Яндекс" предлагает пройти бесплатное тестирование на коронавирус на дому

Пройти бесплатное тестирование на коронавирус на дому предложила компания "Яндекс" в рамках социального проекта "Помощь рядом". Убедиться в отсутствии/наличии инфекции смогут все желающие - доступно для жителей Москвы и ближайшего Подмосковья всех возрастов. Особенно актуально это для медицинских сотрудников и волонтеров, курьеров и работников магазинов, членов их семеи , всех тех, кто осуществляет обслуживание самоизолированных на дому или из-за специфики своеи работы не может соблюдать режим изоляции. Важно тестирование и для старшего поколения (65+) или страдающих хроническими заболеваниями. Это позволит снизить смертность. - Тестирование нужно проходить именно тем людям, кто продолжает работать и обеспечивать безопасную жизнь жителей страны в это непростое время: на улицах, в магазинах, в социальных учреждениях, в доставке товаров и продуктов, — говорит Тигран Худавердян, управляющий директор группы компаний Яндекса. За чей счет тестирование? Ранее "Яндекс" выделил 250 млн рублей в проект "Помощь рядом", также были пожертвования людей. Сейчас средств хватит для оплаты тестирований на ближайшее время. Помогать проекту можно и дальше - сбор денег не остановлен. Что это за проект? "Яндекс" организовал поездки медиков на вызовы на дому, доставку продуктов, лекарств и тестов на коронавирус. Кто будет проводить тестирование? Аккредитованные лаборатории "АрхиМед", "Ситилаб", "Семейный доктор" и "ЛабКвест". Будут применяться технологии компании EMG, разработанных при поддержке РФПИ. Это максимально точные результаты диагностики в кратчаи шие сроки. Кроме экспресс-систем EMG лаборатории также используют тест-системы ЦСП, Генериум, Литех и ДНК-Технология. Как пройти бесплатное тестирование? - оставить заявку на сайте проекта, - по указанному адресу на машине приезжает медицинский работник столичной лаборатории, - работник берет мазок из носа или рта, упаковывает пробы и отвозит в лабораторию, - получить результат можно через 7 часов после проведения тестирования.