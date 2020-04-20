Единственный сын Евгения Стеблова ушел в монастырь после смерти мамы

Единственный сын актера Евгения Стеблова оставил благополучную мирскую жизнь и посвятили себя Богу. Случилось это в 2010 году, в день рождения старенькой мамы звезды фильма "Я шагаю по Москве". Любимый внук Сережа приехал поздравить Марту Борисовну, а попрощался навсегда.

Единственный сын Евгения Стеблова родился в 1973 году в браке актера и финансиста Татьяны Осиповой. Сергей Стеблов окончил Театральное училище имени Щукина, успешно снимался и снимал фильмы. А в 2010 году ушел в Соловецкий Спасо-Преображенский монастырь. Решение молодого человека не было скоропалительным. Сергей шел к нему много лет.

Несколько лет наследник актера ездил трудником на Соловки. Но окончательное решение принял после посещения Оптиной пустыни. В монастырь он ушел после смерти мамы. До того времени боялся, что она не выдержит такого удара: у Татьяны Ивановны был врожденный порок сердца. "При жизни мамы я не решался, ее это убило бы…", - написал он отцу, прощаясь.

Год Сергей провел в обители трудником - работал и молился. Сын народного артиста служил кухне, потом работал на скотном дворе. Через год его произвели в послушники. "Это первый чин. Заполняется анкета. Ее утверждает патриарх. Шьется подрясник, и в храме происходит чин одевания", - рассказывал Евгений Стеблов.

Спустя еще три года Сергей стал иноком. У него появились ряса. Евгений Юрьевич смирился с решением сына. "А куда мне деваться? Значит, на то воля Божья. Каждому человеку Господь посылает свою судьбу. Я увидел, что он там всем нужен, к нему хорошо относятся. Да и благочинный говорил мне о сыне добрые слова…", - цитируют актера "Аргументы и Факты".

Евгений Стеблов с женой Татьяной Осиповой и их сыном Сергеем. Фото: personastars.com

Дважды в месяц актер разговаривает с сыном по телефону, а раз в год двумя самолетами добирается до Соловков, чтобы повидаться с Сергеем. Обычно свидание длится неделю. Поначалу именитый артист жил в гостинице вне монастыря. Потом по приглашению руководства обители стал селиться в гостевых покоях.