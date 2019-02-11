В Москве в Театре имени Моссовета проходит прощание с умершим 8 февраля актером Сергеем Юрским. Коллеги, друзья и поклонники таланта знаменитого артиста несут цветы к гробу, установленному на сцене театра. Многие не сдерживают слез.

Траурную церемонию вел народный артист Евгений Стеблов. Он зачитывал многочисленные телеграммы со словами поддержкит в адрес родных и близких почившего Юрского. "Сегодня странный день, мы прощаемся с товарищем… Сергей Юрьевич был синтетическим человеком: актер, режиссер, литератор - все это Юрский, он всегда был честен в своем творчестве и во всем был естественен", - сказал Стеблов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/691149" frameborder="0"></iframe> Речь Евгения Стеблова в память о Сергее Юрском.

В какой-то момент звезде фильмов "Я шагаю по Москву" и "Сибирский цирюльник" стало плохо. У него подкосились ноги, и он упал в обморок. Актера подхватили коллеги по цеху и спешно вынесли со сцены.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/691144" frameborder="0"></iframe> Актер Евгений Стеблов упал в обморок на похоронах Сергея Юрского.

Как писал сайт kp.ru, Сергей Юрский скончался в Москве 8 февраля на 84-м году жизни. Похоронят артиста на Троекуровском кладбище. Юрский играл на сценах Большого драматического театра в Санкт-Петербурге, Театра имени Моссовета, театра "Школа современной пьесы". Он снялся в таких фильмах, как: "Человек ниоткуда", "Золотой теленок", "Любовь и голуби", "Республика ШКИД", "Место встречи изменить нельзя", "Маленькие трагедии", "Королева Марго".

Актер Евгений Стеблов так тяжело переживал утрату друга и коллеги Срегея Юрского, что ему стало плохо на церемонии прощания. К счастью, госпитализация 73-летнему Евгению Юрьевичу не понадобилась - его привели в чувство врачи и отправили домой.Фото: Борис КУДРЯВОВ

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