Прихожанка храма, где был на Пасху Иван Охлобыстин: У нас не было ВИП-службы. И билеты туда никто не продавал!

В прессе раздули скандал вокруг священника и актера Ивана Охлобыстина. В пасхальную ночь журналистка подкараулила его с семьей у московского храма Софии Премудрости Божией . Охлобыстин закрыл камеру ее телефона рукой. Дальше посыпались слухи. Якобы в храме проходила ВИП-служба для избранных.

Прихожанка храма с благословения настоятеля рассказала «КП», как все было на самом деле.

- Как в храм пропускали людей?

- Людей пропускали строго по служебным пропускам - это сотрудники храма с семьями, а также волонтеры.

- Почему это называют ВИП-службой? Кто там был?

- Там были сотрудники храма с семьями и волонтеры, которые в это сложное время помогают тем, кому помощь необходима. Я читала, что пишут. Это не соответствующая правде публикация - абсолютная и очевидная провокация. Такая попытка выпада в сторону отца Иоанна и Церкви в целом.

Вызывает вопросы фотография, которую прикрепили к этому «расследованию». На ней Царские врата и завеса закрыты. Значит это не пасхальное богослужение. Ведь на Пасху врата и завеса не закрываются никогда. Возможно, фото сделано до начала службы, но тогда почему в центре храма нет плащаницы Христа? Опять-таки, может фото сделали, непосредственно после того, как Плащаницу занесли, и это момент перед крестным ходом. Но тогда где люди с хоругвями, фонарем, иконой. Ведь фото сделано от дверей, где все они должны стоять! Поэтому фото - скорее всего фальсификация, и сделано оно в другой день.

Вид на храм Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках на Софийской набережной. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

- Видела ли там Охлобыстина? Как он туда пришёл?

- Отец Иоанн глубоко верующий человек, как и вся его семья. Он, кстати, является священником, хоть и находится в запрете. Соответственно, он имел полное право присутствовать на службе.

- Говорят, что у него дочка только болела короной. И он представлял угрозу?

- Анфиса опубликовала опровержение того, что у нее коронавирус ещё 10 апреля на своей странице Instagram. Всей семье сделали тесты, и все они оказались отрицательными. Тем не менее, вся семья на всякий случай провела на карантине 2 недели. И этот карантин на момент Пасхальной ночи уже закончился. Очевидно, что человек писавший "обличительную" статью даже не пытался изучить факты.

- Видела ли ты их конфликт с журналисткой там? Что скажешь?

- Видела только запись. И реакцию отца Иоанна понять можно. Представьте, что к вам домой пришли с явно недобрыми намерениями (а то, что это была провокация - очевидно. Девушка с камерой всю ночь, как потом выяснилось, провела у ворот храма), как бы вы отреагировали? Но тут же СМИ подхватили - напал на журналистку. Люди видят лишь то, под каким углом им показана ситуация. К сожалению, здесь все в целом изначально исказили очень сильно.

- Писали, что на эту службу продавали билеты. Это правда?

psykero1477 Исаакиевский собор. Крестный ход.

- Абсолютная ложь! Это была обычная Пасхальная служба, без каких-либо "селебрити", "ВИПов" и билетов на вход. Вообще так странно читать в СМИ про "вип-тусовку", когда всю ночь стояла среди родных лиц, с которыми много лет ходишь в этот храм.

ОТВЕТ ОХЛОБЫСТИНА

«Зачем жить, если нет ради чего можно умереть?»

Позже актер ответил на обвинения на своей страничке в соцсетях:

Братья и сёстры! Со Светлым Христовым Воскресением вас!

Последнее время Пасха стала для меня испытанием, поздравил с Пасхой жителей, истерзанного войной, Донбасса - блокировали аккаунт с миллионом подписчиков в Твиттере, сходил в храм на Пасху сейчас - опять не угодил. Чего только не написали, как только не прокляли. Почему? Загадка! Нарушений никаких не было. Бумаги были в порядке. Я 25 лет хожу в этот храм на Пасху.

«Напал на журналистку»... Вот это поворот! В жизни не поднимал руку на женщину.

Не знаю: может быть кому-то нравится, что тебе, как в зоопарке медведю морковку, суют в морду камеру?! Мне нет!

Я против стукачей и паразитов, хайпующих на чужих жизнях. Мерзкая работа - подсматривать. Зря поощряем. Допоощряемся. Как говорится: не Сталин миллионы доносов написал.

Особенно в наше время, когда из каждой дырки камера торчит, штрафы штампует. В туалет по смс заявке ходить будем.

Но в целом: зря закрыли храмы. Вспомните Символ Веры - верую в Соборную, Апостольскую Церковь. То бишь: наличие прихожан обязательно. Одних священнослужителей недостаточно. Стерильно конечно, но боюсь, что не только от коронавируса, но и от благодати.

Ну, если так.... по дилетантски богословствовать.

Понятно, что опасно. Но зачем жить, если нет ради чего можно умереть?

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