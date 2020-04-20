2020-04-20T00:34:15+03:00
Общество

«К чему претензии?»: В храме, где на Пасху был замечен Охлобыстин, рассказали детали произошедшего

Ранее СМИ сообщили, что актер нарушил режим самоизоляции и побывал на пасхальном богослужении
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Иван ОхлобыстинИван ОхлобыстинФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В воскресенье в СМИ появились сообщения о том, что бывший священник и звезда российских сериалов Иван Охлобыстин со всей семьей нарушил режим самоизоляции и побывал на пасхальном богослужении в столичном храме Софии Премудрости Божией.

Одна из сотрудниц «оскандалившегося» храма рассказала подробности произошедшего. По ее словам, на пасхальной службе собрались сотрудники храма со своими родственниками, все заранее получили пропуска, все присутствующие были в масках, соблюдали меры предосторожности, со стороны храма не было никаких нарушений.

«Мы удивлены, что разгорелся такой скандал. Это недоразумение. К чему претензии? Потому что в храме появился отец Иоанн Охлобыстин? С него сан не сняли, мы его относим к священству, хотя он не сотрудник нашего прихода. Выходит, весь сыр-бор из-за того, что он появился на богослужении со своей семьей?» - сказала женщина сайту mk.ru.

По поводу того, что у одной из дочерей актера тесты подтвердили коронавирус, и вся семья должна сидеть дома на карантине, работница церкви сказала, что «это неправда, информацию опровергли». Под подозрением была только Анфиса, первый тест подтвердил вирус, но он «оказался ложным».

«Мне об этом еще неделю назад сказали. У его дочери оказался обычный насморк, больше никаких симптомов – ни температуры, ничего. Следующие два теста пришли отрицательные. Вся семья отца Ионнна переживала, что их посадили на карантин, и они не могли посещать церковь. Две недели честно отсидели дома. А на пасху вырвались всей семьей», - пояснила женщина.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее настоятель храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках протоиерей Владимир Волгин говорил, что на пасхальной службе не было прихожан, там присутствовали только сотрудники храма и духовенство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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