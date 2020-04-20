2020-04-20T21:36:26+03:00
Звезды

Александра Васильева выписали из «Коммунарки»

Телеведущий вечером добрался из больницы до своей квартиры в Хамовниках
Ирина ВИКТОРОВА
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Историк моды, телеведущий Александр Васильев.Историк моды, телеведущий Александр Васильев.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Историк моды, ведущий «Модного приговора» Александр Васильев уже дома. В машине по пути домой из больницы он созвонился со студией «Пусть говорят»: «Так как я не имею права выходить в магазин, мне пришлось отправить доверенное лицо, чтобы сделать все закупки, которые мне будут нужны. Врачи «Коммунарки» были настолько внимательны ко мне, приложили столько усилий, чтобы вернуть меня к полноценной жизни. Я очень благодарен врачам этого государственного учреждения. В меня влили массу капельниц, уколов, я принял огромное количество таблеток. Результат отличный могу говорить без кашля, может только голос несколько хрипловат по сравнению с тем, что слышат обычно зрители. Есть энергия, ушла апатия, которая была типична для первых дней пребывания в больнице, когда вам не хочется ни книги, ни музыки. Страха не было, так как я заранее составил завещание».

Главный врач приходил в палату к Александру Васильеву, контролировал лечение. Рассказал Васильев и о своей коллеге по «Модному приговору» Надежде Бабкиной, которая также проходит лечение: «Я на связи и с ее гражданским мужем, и с ее концертным директором. Никто их них ее лично не видел, потому что она в инфекционном отделении. Это – госпиталь, поэтому в инфекцию не пускают. Она идет на поправку. По прогнозам через 2 – 3 недели ее выпишут».

Напомним, что у Александра Васильева диагностировали двустороннее воспаление легких. Знаменитый историк моды был госпитализирован после следующих симптомов, о которых сам рассказал в инстаграме: «Я стал кашлять и постепенно поднималась невысокая температура: 37, 5 – 38. Я усиленно лечился бабушкиными методами - чай, лимон, имбирь, сода, настойка женьшеня. Увы, не помогло». 61-летний Васильев сообщал, что дважды сдавал тесты на коронавирус и они были отрицательными: «Впрочем это ничего не значит, ведь тесты верны только на 60 – 70 %».

ИСТОЧНИК KP.RU

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