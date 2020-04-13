Александр Васильев: «Я Бабкину ни в чем не обвиняю, хотя не сомневаюсь, что заразился от нее»

Четвертые сутки Александр Васильев находится в инфекционной больнице в Коммунарке. Его госпитализировали из дома на скорой помощи. Врачи диагностировали двустороннее воспаление легких. В больнице Васильев сдал анализ на COVID-19. И ждет результатов. Тест до сих пор не готов. По мнению Александра, скорее всего его заразила Надежда Бабкина. 31 марта они записали 4 программы «Модного приговора». А на следующий день Надежда Георгиевна оказалась в реанимации с тяжелой двусторонней пневмонией. Сейчас она - в инфекционном боксе, хотя, как и у многих, у нее COVID-19 вроде бы не подтвердился, но клиническая картина очень похожа на коронавирусную.

Досадней всего, что Васильев строго соблюдал все предписания московских властей. В магазин - только в ближайший, с собакой - не дальше 100 метров от дома. Ел чеснок по совету доктора Рошаля. Когда вернулся из Португалии, отсидел две недели на строгом карантине. И только на Бабкиной споткнулся…

Певица Надежда Бабкина на открытии выставки костюмов Александра Васильева в ГУМе, 2014 г.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Что значит споткнулся?! Я Бабкину ни в чем не обвиняю, хотя не сомневаюсь, что заразился от нее. Она в том виновата? Нет, конечно. Даже странно это обсуждать. Она тяжело заболела: находилась в медикаментозной коме. Сейчас настолько слаба, что не может говорить. И это неудивительно, к своему юбилею (19 марта Бабкиной исполнилось 70 лет- Ред.) она похудела на 23 килограмма - красоты ради. И это тоже могло повлиять на течение болезни.

Другое дело, что ей надо было отказаться от съемок в «Модном приговоре», тем более, как говорят, до этого она контактировала с кем-то из заболевших артистов. Но как случилось, так случилось. Я Бабкиной в упрек не поставлю. Никого не виню, слава Богу, жив.

- Когда вы сидели на двухнедельном карантине после возвращения из Португалии, Надежда Георгиевна снималась с Николаем Цискаридзе в «Модном приговоре». Я разговаривала с Николаем, и он слегка встревоженным голосом сказал, что с ним все хорошо. Что сейчас он снимается в другом шоу – «Танцы со звездами». Там перед каждой программой у артистов берут тест…

- Знаете, как их проверяют: меряют температуру электронным пистолетиком.

- Но это же смешно. Так COVID-19 будет и дальше распространяться среди звездных участников телешоу.

- Конечно, смешно. У меня вчера вечером была температура - 39,5, самая высокая в нашем отделении. А сегодня - 36,6. Мне поставили капельницу и температуру сбили. На нашем 6-м этаже находится 70 больных. А сколько на других этажах, я не знаю, но вроде бы вся больница переполнена. Условия здесь идеальные. Хорошо кормят, очень ласковая обслуга и чисто. У меня отдельная палата в три окна, из которых открывается замечательный вид. Я доволен. На сегодня я здесь самая большая знаменитость. До меня был, как говорят, какой-то министр, но не сообщают, кто именно.

Историк моды, писатель телеведущий Александр Васильев на Радио `Комсомольская правда`.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Александр, какие были симптомы перед госпитализацией, чтобы другие знали, на что обратить внимание?

- Был сухой кашель, головная боль как при гриппе, высокая температура. Когда она поднялась до +38 я позвонил Арине Шараповой. Арина – Елене Малышевой. Малышева меня выслушала и говорит: «Срочно вызывайте скорую». Я - ей: «Да ничего страшного, может я имбирю попью?»…

- Вы же чеснок ели каждый день?

- Да, и чеснок, и имбирь… Но они не спасли. В общем, за мной тут же приехала государственная скорая помощь - симпатичные женщины в красивых синих комбинезонах, и отвезли в больницу.

- А ваша собака – черный мопс Котик, остался с кем?

- Не волнуйтесь, Котик в надежных руках. Я считаю, что нынешнюю ситуацию совсем без юмора нельзя воспринимать, но на всякий случае завещание уже составил…

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