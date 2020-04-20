2020-04-20T23:08:55+03:00
Экономика

«Это просто фантики друг другу перепродают»: Вице-президент «Лукойла» отреагировал на падение нефтяных цен до отрицательных значений

Леонид Федун объяснил обозревателю «КП» Александру Гамову - как отразятся на российской экономике результаты торгов на Нью-Йоркской товарной бирже
Александр ГАМОВ@gamov1
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Леонид Федун.Леонид Федун.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В понедельник, 20 апреля, ближе к вечеру прогремела сенсация: «Цена на майские фьючерсы марки WTI достигла отрицательного значения в минус 4,2 доллара США». К закрытию торгов стоимость контрактов на североамерикаескую нефть обавилась уже на 300%, достигая минус 37,63 долларов за баррель.

А ведь ещё утром цена за баррель нефти марки WTI (основной американский сорт) составляла около 10 долларов. Но почти сразу с начала торгов начался резкий обвал котировок. К вечеру он превратился в лавинообразный.

Сначала нефть стоила меньше двух долларов, потом меньше одного, а после 21.00 мск ушла в отрицательную зону...

Этим и объяснялся мой поздний звонок к Леониду Федуну...

- Леонид Арнольдович! Нефть ушла в минус - на целых 4,2 доллара. Утром еще была 10. Как вы это объясните?

- Это - чисто технический момент, закрытие майских контрактов идет. И надо понимать, что это не физические объемы нефти, это контракты, которые торгуются.

На один нормальный литр нефти, который физический, примерно торгуется до ста литров так называемой - бумажной, которую - как фантики - друг другу перепродают.

- Очень образно!

- Так вот, речь идет об этих контрактах. Но ситуация отражает такое положение, при котором заканчиваются возможности по хранению нефти.

Нефть никто не берет из-за коронавируса, а производители не останавливают добычу, поскольку думают, что должны быть конкуренты, которые «умрут»раньше.

- И хранить же негде...

- Основной американский хаб в Кушинге в настоящий момент практически заполнен. И июльские контракты, которые должны будут, они как раз хранилище «прибьют», если ситуация не поменяется. Это у нас впервые в истории такая ситуация произошла.

- A чего ждать в Европе?

- Что касается Urals и Brent в Европе, то ситуация не такая катастрофическая. Поскольку есть соглашение ОПЕК, которое сняло давление с рынка.

И второе, - это то, что нефть, которая поставляется из России, имеет несколько адресов. Есть Китай, который берет нефть, и есть Европа и Роттердам, которые имеют достаточно большие хранилища европейские, которые еще не заполнены до конца.

Но есть такой риск, что в конце мая – начале июня такая ситуация может начаться в Европе.

Но, думаю, что как раз, начиная с мая, если будет реально сокращение, все компании выдержат его, а наша компания точно это сделает, то такого коллапса не произойдет. Слава Богу, соглашение ОПЕК было заключено вовремя.

- По нам это не ударит?

- С такой силой – нет. Поскольку американский рынок замкнут. И у них нет возможности по экспорту нефти в больших объемах, как у нас.

- Спасибо! Ну, сегодня будем спать спокойно.

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Леонид Федун - о катастрофическом падении цен на нефть в США: «У них цена ушла в минус. России такой коллапс не грозит».Александр ГАМОВ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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