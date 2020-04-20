«Это просто фантики друг другу перепродают»: Вице-президент «Лукойла» отреагировал на падение нефтяных цен до отрицательных значений
В понедельник, 20 апреля, ближе к вечеру прогремела сенсация: «Цена на майские фьючерсы марки WTI достигла отрицательного значения в минус 4,2 доллара США». К закрытию торгов стоимость контрактов на североамерикаескую нефть обавилась уже на 300%, достигая минус 37,63 долларов за баррель.
А ведь ещё утром цена за баррель нефти марки WTI (основной американский сорт) составляла около 10 долларов. Но почти сразу с начала торгов начался резкий обвал котировок. К вечеру он превратился в лавинообразный.
Сначала нефть стоила меньше двух долларов, потом меньше одного, а после 21.00 мск ушла в отрицательную зону...
Этим и объяснялся мой поздний звонок к Леониду Федуну...
- Леонид Арнольдович! Нефть ушла в минус - на целых 4,2 доллара. Утром еще была 10. Как вы это объясните?
- Это - чисто технический момент, закрытие майских контрактов идет. И надо понимать, что это не физические объемы нефти, это контракты, которые торгуются.
На один нормальный литр нефти, который физический, примерно торгуется до ста литров так называемой - бумажной, которую - как фантики - друг другу перепродают.
- Очень образно!
- Так вот, речь идет об этих контрактах. Но ситуация отражает такое положение, при котором заканчиваются возможности по хранению нефти.
Нефть никто не берет из-за коронавируса, а производители не останавливают добычу, поскольку думают, что должны быть конкуренты, которые «умрут»раньше.
- И хранить же негде...
- Основной американский хаб в Кушинге в настоящий момент практически заполнен. И июльские контракты, которые должны будут, они как раз хранилище «прибьют», если ситуация не поменяется. Это у нас впервые в истории такая ситуация произошла.
- A чего ждать в Европе?
- Что касается Urals и Brent в Европе, то ситуация не такая катастрофическая. Поскольку есть соглашение ОПЕК, которое сняло давление с рынка.
И второе, - это то, что нефть, которая поставляется из России, имеет несколько адресов. Есть Китай, который берет нефть, и есть Европа и Роттердам, которые имеют достаточно большие хранилища европейские, которые еще не заполнены до конца.
Но есть такой риск, что в конце мая – начале июня такая ситуация может начаться в Европе.
Но, думаю, что как раз, начиная с мая, если будет реально сокращение, все компании выдержат его, а наша компания точно это сделает, то такого коллапса не произойдет. Слава Богу, соглашение ОПЕК было заключено вовремя.
- По нам это не ударит?
- С такой силой – нет. Поскольку американский рынок замкнут. И у них нет возможности по экспорту нефти в больших объемах, как у нас.
- Спасибо! Ну, сегодня будем спать спокойно.
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ИСТОЧНИК KP.RU