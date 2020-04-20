Эксперт назвал обвал цен на нефть WTI финансовой аферой, ведь торги не остановили

Российский экономист Михаил Делягин прокомментировал kp.ru падение цен на нефть. По его словам то, что происходит на торгах ни что иное, как красивая финансовая афера.

- Когда это не плюс, а минус, это катастрофа, нечто совершенно неожиданное. Это производит впечатление феерической финансовой аферы, потому что на бирже по непонятным причинам не произошло остановки торгов. Обычно, если стоимость финансовых инструментов, в том числе фьючерсов, падает больше, чем на 15%, то торги могут быть остановлены, - отметил эксперт.

Также он добавил, сказать о том, что в мае во всей Америке нет никаких емкостей совершенно неправильно. Делягин считает, что в условиях, когда мировой спрос на нефть упал на треть, емкости действительно заполняются, но они есть.

Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин на радиостанции `Комсомольская правда`.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Вероятно, финансовый капитал наносит удар по производителям, пользуясь их безвыходным положением. Потому что продавать нефть доплачивая за нее все равно намного выгоднее, чем совсем "глушить" скважину, - подчеркнул экономист.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что в понедельник, 20 апреля, внезапно на торгах цены на нефть достигли отрицательных отметок. В связи с этим Саудовская Аравия задумалась о возможности сокращения нефтедобычи раньше мая после ухода цен майской WTI в минус.