2020-04-20T23:35:35+03:00
Экономика

Эксперт назвал обвал цен на нефть WTI финансовой аферой, ведь торги не остановили

Экономист Михаил Делягин объяснил в эфире Радио "КП", как стоимость фьючерсов стала отрицательной
Александра КОЧНЕВАЮлия КЕКОВА
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На торгах 20 апреля цена на фьючерсы нефти WTI рухнула.На торгах 20 апреля цена на фьючерсы нефти WTI рухнула.Фото: REUTERS
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Российский экономист Михаил Делягин прокомментировал kp.ru падение цен на нефть. По его словам то, что происходит на торгах ни что иное, как красивая финансовая афера.

- Когда это не плюс, а минус, это катастрофа, нечто совершенно неожиданное. Это производит впечатление феерической финансовой аферы, потому что на бирже по непонятным причинам не произошло остановки торгов. Обычно, если стоимость финансовых инструментов, в том числе фьючерсов, падает больше, чем на 15%, то торги могут быть остановлены, - отметил эксперт.

Также он добавил, сказать о том, что в мае во всей Америке нет никаких емкостей совершенно неправильно. Делягин считает, что в условиях, когда мировой спрос на нефть упал на треть, емкости действительно заполняются, но они есть.

Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин на радиостанции `Комсомольская правда`. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин на радиостанции `Комсомольская правда`.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Вероятно, финансовый капитал наносит удар по производителям, пользуясь их безвыходным положением. Потому что продавать нефть доплачивая за нее все равно намного выгоднее, чем совсем "глушить" скважину, - подчеркнул экономист.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что в понедельник, 20 апреля, внезапно на торгах цены на нефть достигли отрицательных отметок. В связи с этим Саудовская Аравия задумалась о возможности сокращения нефтедобычи раньше мая после ухода цен майской WTI в минус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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