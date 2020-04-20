Саудовская Аравия обдумывает вариант сокращения добычи нефти раньше мая после ухода цен майской WTI в минус

20 Апр 2020 2020-04-20T23:01:40+03:00

Обсуждение последовало после того, как цены на американскую нефть достигли отрицательных отметок

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Саудовская Аравия обдумывает вариант сокращения добычи нефти раньше мая 2020 года. Такое решение планируется рассмотреть из-за того, что стоимость американской нефти WTI с поставкой в мае достигла отрицательных значений.

Об этом сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

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ИСТОЧНИК KP.RU