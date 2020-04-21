Год под знаком коронавируса: Василиса Володина назвала даты пика кризиса и выхода из него

В новом утреннем шоу на радио "Комсомольская правда" Арина Шарапова ходит в гости (виртуальные, конечно - по скайпу) на чашечку кофе к своим знаменитым друзьям. В очередном выпуске ведущая пообщалась с коллегой по Первому каналу, астрологом Василисой Володиной.

- Еще в конце прошлого года я говорила о том, что астрологическая особенность 2020-ого - в большом количестве затмений, которые для астролога всегда означают тревожный фактор, - напомнила Володина. - Потому что затмения сбивают весь привычный ход событий. Сейчас прошли только два затмения (из шести. - Ред.). Впереди у нас июнь и начало июля, и к ним тоже нужно готовиться. Поэтому я призываю не тратить свои запасы, а делать их. По некоторым факторам я понимаю, что до конца июля большого облегчения ситуация быть не должно. Меня это пугает…

По словам астролога, ключевые точки этого года мы прошли в январе и начале апреля.

- Да, мы сейчас переживаем один из пиков. Я искренне хотела верить, что вот сейчас будет пик, а потом все пойдет на лад. Что-то не идет, - констатировала Василиса Володина. - И, к сожалению, я должна сказать, что будет еще один период времени, гораздо более беспокойный, чем начало апреля. Это вторая половина июня. Вообще июнь – начало июля, где и затмения собрались, и соединение Юпитера с Плутоном, которое подогревает все происходящее, будут непростыми. К сожалению, может быть еще повторение или усиление. Я не хочу никому желать зла, может быть, это произойдет не у нас, а в других странах.

Кроме того, важных событий стоит ожидать в ноябре.

- Этот месяц также связан с важными экономическими событиями и с еще одной возможной волной. Поэтому давайте молиться на вирусологов и врачей, чтобы они что-то сделали хотя бы в июле, чтобы в ноябре не было такого. Но при этом я абсолютно уверена, что никакого голода и коллапса не произойдет, конечно. А рецессия и мировые экономические проблемы уже сейчас есть, сильнее они будут в следующем году, в первой половине. Поэтому сейчас еще не вечер. Но сказать, что мы все внезапно изголодаемся, - нет. Этого не будет, - выразила уверенность астролог.

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По словам Володиной, этот год будет сложным из-за большого количества затмений (подробности).