2020-04-21T12:00:08+03:00
Спорт

Умер Иннокентий Самохвалов: у 22-летнего футболиста остановилось сердце на пробежке

Опубликовано последнее видео игрока "Локомотива". Иннокентий Самохвалов отправил его за несколько часов до смерти
Константин ИВАНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Иннокентий Самохвалов, выступающий за вторую команду «Казанка», скончался во время пробежкиИннокентий Самохвалов, выступающий за вторую команду «Казанка», скончался во время пробежки
Изменить размер текста:

«Локомотив» сообщил страшную новость: 22-летний футболист клуба Иннокентий Самохвалов, выступающий за вторую команду «Казанка», скончался во время пробежки. Не выдержало сердце. У игрока остались жена и сын. Но как произошло, что молодой спортсмен умер, не дожив до 23 лет.

Последнее видео: сын аплодирует футбольному мастерству папы

Через несколько часов после трагического известия в сети появился ролик. На нем Иннокентий Самохвалов дома на камеру чеканит теннисным мячиком, попадает им в игрушечного слоника, и тот начинает издавать звуки аплодисментов. И тут же кадр меняется и на нем уже аплодирует маленький улыбающийся сынишка футболиста. Это видео было снято за день до смерти игрока «Локомотива».

433433
Последнее видео: сын аплодирует футбольному мастерству папы
467518 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Как все произошло

Все случилось на пробежке в понедельник, 20 апреля, в районе 17:00. «Локомотив» и вторая его команда «Казанка», за которую выступал молодой футболист, сейчас тренировок не проводят, и Иннокентий занимался самостоятельно. Он якобы накануне жаловался на здоровье, но все равно пошел на пробежку. Там ему стало плохо. Прибывшая скорая уже ничем не могла помочь – смерть 22-летнего спортсмена наступила от сердечной недостаточности.

Футбол под расписку

О проблемах со здоровьем Иннокентия Самохвалова знали многие в молодежном футболе. Как говорят его бывшие тренеры, футболист время от времени не мог получить разрешения на занятия спортом от медиков. Как рассказывают в футбольном мире, тогда Кеша проходил курсы лечения и снова пытался проходить медосмотры.

В «Локомотиве» знали о проблемах Самохвалова с сердцем, и якобы предлагали ему уходить на тренерскую работу. Но 22-летний игрок хотел именно играть в футбол, и очень ответственно относился к своей карьере.

Обычно в таких случаях спортсмены пишут расписку, что понимают всю серьезность ситуации, и берут ответственность на себя. Такую расписку, по словам тренера Андрея Талалаева, «Локомотив» брал и у Иннокентия Самохвалова.

Сердце больше всего подводит футболистов

К сожалению, проблемы с сердцем – самая распространенная причина смерти футболистов. Иногда они случаются прямо на поле. Трагический список насчитывает несколько десятков имен, и все время пополняется. Португалия, Италия, Китай, Украина, африканские страны… Везде фиксировали смерти футболистов прямо на тренировках или даже играх от сердечной недостаточности.

Иногда проблемы решались в самый последний момент. Например, известный вратарь Икер Касильяс год назад пережил инфаркт, но закончил карьеру только в феврале. А лучший игрок в истории мини-футбола Константин Еременко играл с больным сердцем почти всю карьеру, и на каждый матч клубный врач возил с собой дефибриллятор. Но в этот раз трагедии избежать не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Самый быстрый конькобежец планеты Павел Кулижников стал волонтером: Готов бежать и помогать кому угодно
Союз конькобежцев России в своем Инстаграм выставил фото, как многократный чемпион мира, действующий рекордсмен мира на дистанции 500 метров, работает волонтером. Мы позвонили Павлу в понедельник, в день, когда ему исполнилось 26 лет [эксклюзив kp.ru]
«Самое сложное – убедить спортсмена-миллионера, у которого сейчас все хорошо, что это не насовсем»: в России появилась бизнес-школа для футболистов
Мы нашли курсы, где звезд российского футбола учат не тратить свои деньги. Ее создал бывший вратарь «Спартака» и сборной Казахстана
Новости 24
Цена на нефть марки Brent упала ниже $19 за баррель впервые за 20 лет
В ВОЗ назвали предполагаемый источник коронавируса
Власти рассказали, какие документы нужны пешеходам в Москве
В Госдуме прокомментировали возможность переноса майских праздников на лето
Минкомсвязь не видит необходимости в сохранении цифровых пропусков после пандемии
В Кремле отреагировали на виртуальные акции протеста
Кремль призвал не придавать апокалиптическую окраску падению цен на фьючерсы WTI
Девушка сломала обе лодыжки, пытаясь повторить танец для TikTok-челленджа
Песков ответил на вопрос о прекращении режима самоизоляции
Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 20 долларов
В Минюсте предложили отказаться от повышения штрафов в новом КоАП РФ
Верховный суд провел первое в России онлайн-заседание
Ученые: «дети из пробирки» чаще склонны к лишнему весу
Лавров ответил на возможный выход США из Договора по открытому небу
Производители продуктов попросили отменить скидки в магазинах
Эксперты рассказали, подешевеет ли бензин для простых водителей
Российские фармкомпании готовы отказаться от выпуска парацетомола и димедрола
Треть россиян на изоляции стали реже курить
Эксперты рассказали, ждать ли беби-бума после отмены карантина
Покупателям магазинов разрешено брать развесные товары без перчаток
Российские ученые к 31 мая заевршат доклинические испытания вакцины от коронавируса
Почти у половины зараженных коронавирусом в России болезнь никак не проявляется