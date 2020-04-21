Умер Иннокентий Самохвалов: у 22-летнего футболиста остановилось сердце на пробежке

«Локомотив» сообщил страшную новость: 22-летний футболист клуба Иннокентий Самохвалов, выступающий за вторую команду «Казанка», скончался во время пробежки. Не выдержало сердце. У игрока остались жена и сын. Но как произошло, что молодой спортсмен умер, не дожив до 23 лет.

Последнее видео: сын аплодирует футбольному мастерству папы

Через несколько часов после трагического известия в сети появился ролик. На нем Иннокентий Самохвалов дома на камеру чеканит теннисным мячиком, попадает им в игрушечного слоника, и тот начинает издавать звуки аплодисментов. И тут же кадр меняется и на нем уже аплодирует маленький улыбающийся сынишка футболиста. Это видео было снято за день до смерти игрока «Локомотива».

433 Последнее видео: сын аплодирует футбольному мастерству папы

Как все произошло

Все случилось на пробежке в понедельник, 20 апреля, в районе 17:00. «Локомотив» и вторая его команда «Казанка», за которую выступал молодой футболист, сейчас тренировок не проводят, и Иннокентий занимался самостоятельно. Он якобы накануне жаловался на здоровье, но все равно пошел на пробежку. Там ему стало плохо. Прибывшая скорая уже ничем не могла помочь – смерть 22-летнего спортсмена наступила от сердечной недостаточности.

Футбол под расписку

О проблемах со здоровьем Иннокентия Самохвалова знали многие в молодежном футболе. Как говорят его бывшие тренеры, футболист время от времени не мог получить разрешения на занятия спортом от медиков. Как рассказывают в футбольном мире, тогда Кеша проходил курсы лечения и снова пытался проходить медосмотры.

В «Локомотиве» знали о проблемах Самохвалова с сердцем, и якобы предлагали ему уходить на тренерскую работу. Но 22-летний игрок хотел именно играть в футбол, и очень ответственно относился к своей карьере.

Обычно в таких случаях спортсмены пишут расписку, что понимают всю серьезность ситуации, и берут ответственность на себя. Такую расписку, по словам тренера Андрея Талалаева, «Локомотив» брал и у Иннокентия Самохвалова.

Сердце больше всего подводит футболистов

К сожалению, проблемы с сердцем – самая распространенная причина смерти футболистов. Иногда они случаются прямо на поле. Трагический список насчитывает несколько десятков имен, и все время пополняется. Португалия, Италия, Китай, Украина, африканские страны… Везде фиксировали смерти футболистов прямо на тренировках или даже играх от сердечной недостаточности.

Иногда проблемы решались в самый последний момент. Например, известный вратарь Икер Касильяс год назад пережил инфаркт, но закончил карьеру только в феврале. А лучший игрок в истории мини-футбола Константин Еременко играл с больным сердцем почти всю карьеру, и на каждый матч клубный врач возил с собой дефибриллятор. Но в этот раз трагедии избежать не удалось.