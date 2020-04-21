Красавица-чемпионка Анжелика Тиманина рассказала о планах на Олимпиаду, кастинге у Урганта и романе с чиновником

Режим самоизоляции позволил пользователям Инстаграма заглянуть в дома знаменитостей, увидеть их без фильтров, фотошопа и макияжа, а еще узнать массу всего любопытного из разговоров в прямом эфире. Так, генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" и ведущая радио "КП" Тина Канделаки берет интервью у известных артистов, спортсменов и предпринимателей. Очередной гостьей ее эфира стала синхронистка Анжелика Тиманина - экс-капитан олимпийской сборной России по синхронному плаванию, 11-кратная чемпионка мира и Олимпийская чемпионка 2012. Темы обсудили самые разные.

О тяжелых временах

- Когда я только переехала из Екатеринбурга в Москву, первое время никаких зарплат у нас не было, - рассказала Тиманина. - Появились деньги, когда я начала показывать первые достижения. У меня был выбор купить глянцевый журнал или поужинать. И вместо того, чтобы поесть, я покупала Vogue.

Москва покоряется небыстро, я поняла это только после Олимпиады. Когда мне подарили машину после Олимпиады, я даже не умела ее водить.

О личной жизни

- В моей жизни спортсменов мало. Мы тренировались 10-12 часов в день, и когда мы шли на тренировку, все остальные виды спорта уже отправлялись отдыхать.

Первым в моей жизни мужчиной стал госслужающий, маленький чиновник. Мы познакомились в Интернете. Но личная жизнь невозможна, когда ты занимаешься профессиональным спортом.

О дорогих подарках

- Самые дорогие подарки я сделала себе сама - квартиру, машину. Я абсолютно самодостаточная девушка.

О занятии серфингом и планах на Олимпиаду

- Быть 20 лет в закрытом и темном бассейне – это тюрьма. У меня всегда была мечта переехать к океану, в сказку, которую я всегда хотела (Тиманина завершила карьеру синхронистки в 2016 году и занялась серфингом. Говорили, она будет выступать на Олимпиаде-2020 в Токио в составе российской сборной по серфингу. - Ред.).

Я никогда не хотела жить обычной женской жизнью, я неугомонный человек и мне интересно преодолеть себя. С серфингом получилось случайно, я поехала на Бали и решила попробовать серфинг в кэмпе, и это была любовь с первого взгляда.

Прогресс пошел очень быстро благодаря моей физический форме и потому, что я люблю воду. Серфинг - это единственный вид спорта, где ты зависишь от стихии. Здесь нет ограничений по возрасту.

Много иностранной прессы пишет о том, что я собираюсь в Токио. Это неправда. Никто их российских спортсменов пока не отобрался. Если только как гость. Есть шанс дальше, в Париж поехать на Олимпиаду. Рожу детей, и там посмотрим.

О карьере на ТВ

- Я училась в Останкино, закончила международные актерские курсы. Проходила кастинг на «Вечернего Урганта» и прошла. Там должна была быть новая рубрика, я прошла до конца, сняли пилотный выпуск с Ваней. Но это рубрика не вышла в итоге. Рубрика была про зож и спорт.

О харассменте

- Я никогда не сталкивалась с харассментом (то есть домогательствами. - Ред.). В шоке от того, что вижу и читаю в интернете. В женском коллективе у нас такого не было. В серфинге тоже не сталкивалась. Какой харассмент или какая личная жизнь, когда у тебя тренировки целый день.

О восхищении

- Человек, которым я восхищаюсь – Владимир Владимирович Путин. Я его люблю, как человека. Мне нравится, что он интересуется нашим видом спорта, поддерживает спорт.

О допинге

- Я реалист, пока флаг нам не вернут. Ситуация с допингом – это огромный фарс. Я знаю, что такое достигать высоких результатов. Русский характер не сломить. Система тестирования очень сложная, но в синхронном плавании даже выпить ничего нельзя. Мы все лекарства принимаем их аптеки, витамины, которые разрешены всем.