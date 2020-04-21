2020-04-21T12:39:46+03:00
Экономика

«Месяц нас никто не проверял. Никто не умер, ничего не сломалось. Так давайте отменим проверки!»

Спустить всех государевых ревизоров на едва выживших в кризис бизнесменов будет большой ошибкой
Олег СИРОТА
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Кризис — это время возможностей, давайте сделаем это сейчас и освободим бизнес от проверок. Потом точно не до этого будетКризис — это время возможностей, давайте сделаем это сейчас и освободим бизнес от проверок. Потом точно не до этого будетФото: Михаил ФРОЛОВ
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В перерыве между дойкой коров, варкой сыра и спасением производства известный сыровар сделал интересное открытие.

- Во всем этом мраке, который сейчас окружает малый бизнес, есть одно светлое пятно. Оно состоит в том, что нас сейчас не проверяют. На днях Роспотребнадзор известил, что из-за коронавируса плановая проверка, которая должна пройти у нас в мае, отменяется. Мало того — в этом году ее вообще не будет! И слава Богу! Эти проверки приезжают к нам (я тут за всех предпринимателей напишу) круглый год, друг за другом. Например, Россельхознадзор, потом еще кто-то и еще, и еще… Как выглядят эти проверки? Приезжает чиновник и 15 минут ходит по предприятию, в лучшем случае смыв какой сделает. А за неделю (а то и за месяц!) до его визита предприниматели начинают приносить бюрократическую жертву — заполнять какие-то глупые журналы (ну вот зачем нужен журнал учета битых лампочек в коровнике?), прочую макулатуру, которая не имеет отношения к реальной жизни. Мы тратим на это огромное количество сил и времени, и так делают абсолютно все предприятия. И это происходит не потому, что кто-то там плохой или хороший — так устроена система и эти ненужные бумаги спросят, в свою очередь, с проверяющего.

А тут — ба-бах! Все проверки из-за коронавируса отменены, нас уже месяц никто не проверял. И никто не умер, ничего не сломалось, работа продолжается. Оказывается, можно жить вообще без проверок! А может и дальше, когда эта ситуация закончится, будем жить без них? Большинство из них реально не нужны! Малый бизнес выйдет из карантина подбитым, подраненным, покореженным, кто-то вообще не выживет. И спустить всю государеву проверочную машину на них будет не совсем умным ходом. Давайте же освободим тех, кто сможет выплыть из кризиса, от всех этих дурацких проверок. Один раз, например, проверить предприятие при запуске и потом не заниматься всей этой ерундой и бюрократией. И мы будем просто работать, самостоятельно контролируя качество, создавая рабочие места, уплачивая налоги. Кризис — это время возможностей, давайте сделаем это сейчас и освободим бизнес от проверок. Потом точно не до этого будет.

Коровник особого назначения.Чтобы построить коровник, сыровару Олегу Сироте пришлось брать справки от Минкультуры и Минобороны... А еще считать мальков… … Замерять, как громко мычит его скотина… … Доказывать, что на его земле не появилась нефть… … И искать следы древлян...Алексей ОВЧИННИКОВ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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