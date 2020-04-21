Деньги Ленина до сих пор лежат в швейцарском банке

То, что Ленин, живя в эмиграции в Швейцарии, имел там скромный банковский счет, историкам известно. Как и то, что он его не закрыл перед возвращением в Россию весной 1917 года.

Следы «ленинского наследия» мне с помощью одного швейцарского знакомого (он сам банкир и очень увлекается историей) удалось отыскать в кантональном Банке на Bankofstrasse в Цюрихе. Там до сих пор существует счет № 611361, принадлежащий Владимиру Ульянову. Оказалось, что Ленин сохранил на нем 5 швейцарских франков.

Корреспондент kp.ru связался с банком, чтобы узнать, сколько процентов «набежало» на вклад за минувший век с хвостиком. Принявший мой звонок служащий поинтересовался, являюсь ли я родственником или доверенным лицом господина Ульянова?

Узнав, что нет, он вежливо объяснил, что посторонние не имеют права получать информацию о счетах клиентов.

Однако с помощью знатоков швейцарской банковской системы удалось приблизительно подсчитать, какую сумму можно было бы снять сейчас с ленинского счета. Если исходить из принятых в начале прошлого века 1% годовых в среднем и капитализации дохода по процентам, то (с поправкой на инфляцию) выйдет, что наследники Ленина могут рассчитывать всего на … 12,98 швейцарского франка! Хватит на пару кружек разливного цюрихского пива (до которого Ильич, кстати, был весьма охоч). Но новую революцию на такие деньги уж точно не замутишь.

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