2020-04-21T14:09:35+03:00
В мире

Деньги Ленина до сих пор лежат в швейцарском банке

Но революцию на них не сделаешь
Иван ТАРАНЕКО
Поделиться:
Комментарии: comments3
То, что Ленин, живя в эмиграции в Швейцарии, имел там скромный банковский счет, историкам известно. Фото: Наппельбаум Моисей/Фотохроника ТАССТо, что Ленин, живя в эмиграции в Швейцарии, имел там скромный банковский счет, историкам известно. Фото: Наппельбаум Моисей/Фотохроника ТАСС
Изменить размер текста:

То, что Ленин, живя в эмиграции в Швейцарии, имел там скромный банковский счет, историкам известно. Как и то, что он его не закрыл перед возвращением в Россию весной 1917 года.

Следы «ленинского наследия» мне с помощью одного швейцарского знакомого (он сам банкир и очень увлекается историей) удалось отыскать в кантональном Банке на Bankofstrasse в Цюрихе. Там до сих пор существует счет № 611361, принадлежащий Владимиру Ульянову. Оказалось, что Ленин сохранил на нем 5 швейцарских франков.

Корреспондент kp.ru связался с банком, чтобы узнать, сколько процентов «набежало» на вклад за минувший век с хвостиком. Принявший мой звонок служащий поинтересовался, являюсь ли я родственником или доверенным лицом господина Ульянова?

Узнав, что нет, он вежливо объяснил, что посторонние не имеют права получать информацию о счетах клиентов.

Однако с помощью знатоков швейцарской банковской системы удалось приблизительно подсчитать, какую сумму можно было бы снять сейчас с ленинского счета. Если исходить из принятых в начале прошлого века 1% годовых в среднем и капитализации дохода по процентам, то (с поправкой на инфляцию) выйдет, что наследники Ленина могут рассчитывать всего на … 12,98 швейцарского франка! Хватит на пару кружек разливного цюрихского пива (до которого Ильич, кстати, был весьма охоч). Но новую революцию на такие деньги уж точно не замутишь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ленин всерьез опасался только своей тещи

За минувшее столетие реальные события жизни вождя пролетариата трактовались настолько широко, что успели обрасти всевозможными домыслами. Накануне годовщины смерти Ленина (21 января 1924 года) доктор исторических наук Владимир БУЛДАКОВ и кандидат исторических наук Дмитрий АПАЛЬКОВ, представляющие Российскую академию наук и истфак МГУ соответственно, прокомментировали самые известные мифы об Ильиче, которые и сегодня живее всех живых. Беседа прошла на Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Ленин: досье KP.RU »

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Апокалипсис по-эквадорски: из-за коронавируса больницы переполнены, трупы не могут похоронить по пять дней, а на страну надвигается дефолт
В крупнейшем городе страны Гуаякиле зафиксирована одна из самых масштабных локальных вспышек COVID-19 в Латинской Америке
Новости 24
Курс евро на 22 апреля: официальные данные ЦБ РФ
Прима Большого театра посоветовала, как сохранить фигуру во время самоизоляции
Россияне, застрявшие в ЮАР, мечтают вернуться домой
Грузовой транспорт сможет ездить по Москве ночью без спецпропусков
Греф заявил о невозможности изъятия вкладов россиян
Путин допустил, что резерв коек в больницах может не понадобится, но его нужно иметь
Большинство россиян собираются провести летний отпуск дома
Путин одобрил идею поддержки внутреннего туризма после пандемии
В Москве ввели обязательную самоизоляцию для больных ОРВИ
В мире у 826 миллионов школьников нет компьютера для домашнего обучения в период пандемии
Полиция предупредила о незаконности продажи цифровых пропусков
На обходе Тюмени завершается замена 2,6 километра асфальта
В России коронавирус подтвержден у сотни журналистов, один человек умер
В России появится механизм реабилитации людей после незаконного административного наказания
Цифровые пропуска для пешеходов в Москве вводить не планируют
Цена на нефть марки Brent упала ниже $19 за баррель впервые за 20 лет
В ВОЗ назвали предполагаемый источник коронавируса