Интервью с Лениным: Владимир Ильич, цены на нефть рухнули. Что делать?

22 апреля - 150 лет со дня рождения великого революционера и основателя СССР Владимира Ленина. И вот какая мечта любого нормального журналиста? Поговорить с тем, кто вершил историю, пусть через кровь и тысячи загубленных жизней.

Ну, все труды Ильича в открытом доступе. Давайте же «воскресим» вождя. Зададим Ленину вопросы про нынешний день. Что бы он сказал нам, живущим в XXI веке? Все ответы - в его трудах. Понравятся ли они вам сегодня?

«ГИГАНТСКИЕ КРАХИ НЕИЗБЕЖНЫ»

«КП»:

- Владимир Ильич, мир колотит от экономического кризиса. Как нам из него выбираться?

Ленин (из работы «Уроки кризиса», 1901 г.):

- Капиталистическое производство не может развиваться иначе как скачками, два шага вперед и шаг (а иногда и целых два) назад. Капиталистическое производство есть производство на продажу. А распоряжаются производством отдельные капиталисты, каждый поодиночке, и никто не может в точности знать, сколько именно и каких продуктов требуется. Производят наугад, заботясь только о том, чтобы перегнать друг друга. Вполне естественно, что количество произведенного может не соответствовать потребности рынка. И эта возможность особенно велика, когда громадный рынок внезапно расширяется на новые, неизведанные и громадные области. Неудивительно, что эта бешеная всемирная погоня за новыми неизвестными рынками привела к громадному краху. Гигантские крахи только потому и стали неизбежны, что в подчинении у шайки богачей, ищущих одной наживы, оказались могучие общественные производительные силы.

На ковре русских умельцев вождь приобрел черты былинного князя. Фото: Личный архив.

«КП»:

- Товарищ Ленин, у нас тут цены на нефть рухнули. Что происходит?

Ленин (из «Уроков кризиса»):

- В последнее время кризис распространился и на область нефти. А в этой промышленности ворочают такие предприятия, как «Товарищество нефтяного производства бр. Нобель». Такое «одно предприятие» держится объединенным трудом десятков и сотен тысяч рабочих, занятых добыванием нефти, переработкой ее. Все эти десятки тысяч рабочих работают на все общество, а распоряжается их трудом горсточка миллионеров. Если несколько таких предприятий бросаются в бешеную гонку для захвата места на неведомом рынке, то удивительно ли наступление кризиса?

Боливийцы считали, что Ленин носил кепку так же залихватски, как Че Гевара свой берет. Фото: Личный архив.

«КП»:

- Поясните...

Ленин (из «Уроков кризиса»):

- Когда крупная промышленность во время процветания размахивается произвести как можно больше, - она выбрасывает на рынок такую массу продуктов, что за них не в состоянии заплатить неимущее большинство народа. Количество машин, орудий, складов, железных дорог возрастает, но это возрастание от времени до времени прерывается, потому что масса народа, для которого в конце концов предназначены все эти улучшенные способы производства, остается в бедности.

«ПРОПАЛА СМЕЛОСТЬ»

«КП»:

- И как из этого выкарабкиваться?

Ленин (из Полного собрания сочинений (ПСС), том 2-й. «Проект и объяснение программы социал-демократической партии»):

- Есть только одно средство положить конец эксплуатации труда капиталом: уничтожить частную собственность на орудия труда, передать все фабрики, заводы, крупные имения в руки всего общества и вести общее социалистическое производство, направляемое самими рабочими.

«КП»:

- Если мы пойдем по вашему пути, то будет уничтожена конкуренция. А это основа современной экономики.

Ленин (из статьи «Как организовать соревнование». Напечатано в 1929 г. в газете «Правда» № 17):

- Буржуазные писатели исписывают горы бумаги, воспевая конкуренцию, частную предприимчивость и прочие великолепные прелести капиталистов. Социалистам ставили в вину нежелание понять значение этих доблестей и считаться с «натурой человека». А на самом деле капитализм давно заменил мелкое товарное самостоятельное производство, при котором конкуренция могла в сколько-нибудь широких размерах воспитывать предприимчивость, энергию, смелость почина, крупным и крупнейшим фабричным производством.

Художники из разных стран всегда старались придать Ильичу свои национальные черты. Например, китайцы в 1924 году изобразили его как Конфуция. Фото: Личный архив.

ХАПУГ - В ТЮРЬМУ

«КП»:

- Мы то и дело видим новости о громких коррупционных делах. Какое наказание у нас должно быть для казнокрадов?

Ленин (из писем Курскому. Написано 4 мая 1918 года. Впервые напечатано 7 ноября 1928 г. в «Красной Газете» № 260):

- Необходимо внести законопроект, что наказания за взятку (лихоимство, подкуп, сводка для взятки) должны быть не ниже десяти лет тюрьмы и, сверх того, десяти лет принудительных работ. Мелкий вор - на каторгу. А крупный вор, все эти тузы, министры, директора банков, строители железных дорог, инженеры, подрядчики, хапающие десятки и сотни тысяч казенного имущества - они расплачиваются в самом редком и самом худшем случае ссылкой на житье в отдаленные губернии, где можно жить припеваючи на награбленные деньги и откуда легко удрать и за границу.

«КП»:

- Некоторые оппозиционеры в современной России делают политическую карьеру на коррупционных откровениях. И на этой волне собирают митинги, призывают к революциям.

Ленин (из ПСС, том 44-й. Из доклада «Новая экономическая политика и задачи политпросветов» за 1921 г.):

- Если есть такое явление, как взятка, то нет речи о политике. Тут еще нет даже подступа к политике, тут нельзя делать политики, потому что все меры останутся висеть в воздухе и не приведут ровно ни к каким результатам. Хуже будет от закона, если практически он будет применяться в условиях допустимости и распространенности взятки. При таких условиях нельзя делать никакой политики, здесь нет основного условия, чтобы можно было заняться политикой. Чтобы можно было набросать перед народом политические наши задачи, надо показать народным массам: «вот к каким задачам мы должны стремиться».

На персидском ковре у Ильича появился восточный прищур. Фото: Личный архив.

«СЕМЬЯ СЕБЯ ИЗЖИЛА»

«КП»:

- Вы продвигали в нашей стране разводы. Почему?

Ленин (из ПСС, том 25-й. Работа «О праве наций на самоопределение»):

- Реакционеры против свободы развода, кричат, что это означает «распад семьи». Демократия же полагает, что реакционеры лицемерят, защищая на деле всевластие полиции и бюрократии, привилегии одного пола и худшее угнетение женщины; - что на деле свобода развода означает не «распад» семейных связей, а, напротив, укрепление их на единственно возможных и устойчивых в цивилизованном обществе демократических основаниях.

Ленин (из ПСС, том 30-й. Работа «О карикатуре на марксизм и об империалистическом экономизме»):

- Право развода в большинстве случаев останется нереализуемым при капитализме, ибо угнетенный пол задавлен экономически, ибо женщина при какой угодно демократии остается «домашней рабыней» при капитализме, рабыней, запертой в спальной, детской, кухне.

«КП»:

- А не призываете ли вы на деле к разврату? Не разбиваете ли институт семьи?

Ленин (немецкий психолог В. Райх в своей работе «Сексуальная революция» (1934 г., первое издание) приводит отрывок из переписки Троцкого и Ленина за 1911 г.):

- Семья, как буржуазный институт, полностью себя изжила. Надо подробнее говорить об этом рабочим. И не только семья. Все запреты, касающиеся сексуальности, должны быть сняты... Нам есть чему поучиться у суфражисток: даже запрет на однополую любовь должен быть снят.

А кто для вас Ленин?.

О БРАТЬЯХ

«КП»:

- Нация украинцев существует?

Ленин (из ПСС, том 30-й. Работа «О карикатуре на марксизм и об империалистическом экономизме»):

- Для украинцев и белорусов, например, только человек, в мечтах живущий на Марсе, мог бы отрицать, что здесь нет еще завершения национального движения, что пробуждение масс к обладанию родным языком и его литературой - здесь еще совершается.

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