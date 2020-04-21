"Выходим из больницы вдвоем: я здоров, а он в чёрном мешке": москвич рассказал, что спасло его жизнь при коронавирусе

Ровно две недели москвич Александр Кутузов провел в НИИ Склифосовского. Коронавирус свалил крепкого мужчину с первых дней болезни. В реанимацию он попал в критическом состоянии: высокая температура, отдышка, двухсторонняя пневмония.

Антибиотики и противовирусные не помогали и тогда пациенту было назначено переливание донорской плазмы с антителами к COVID-19. Александр стал одним из первых российских пациентов, которого лечили этим способом. Сейчас он уверен, именно это его и спасло.

- Стыдно сейчас вспоминать даже, но от первого переливания я отказался. Был какой-то глупый страх подцепить ВИЧ или гепатит. Но врачи объявили, что это невозможно, что кровь проверяют. Я согласился и после первой же процедуры проснулся совсем другим человеком. Ушла температура, стало легче дышать. Хорошая динамика была видна и на компьютерной томографии лёгких, - рассказал Александр Кутузов.

Александр Кутузов провел две недели в НИИ СклифосовскогоФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Спустя неделю после первого переливания плазмы москвича выписали из больницы.

- Сегодня мы выходили из приёмного отделения вдвоём. Я - здоровый, оптимистичный и рядом кто-то на каталке в чёрном мешке. К сожалению, мы пополнили разные строчки статистики. И я ещё раз понял, как мне повезло. Очень прошу тех, кто читает эти строчки в Москве, в других городах и посёлках, больших и маленьких, близких и далёких, пожалуйста, отнестись к ситуации серьёзно и оставайтесь дома, - обратился к россиянам Александр.

Сейчас москвич дома. Чувствует себя хорошо. В ближайших его планах стать донором плазмы.

Коронавирус свалил крепкого мужчину с первых дней болезниФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Я уже сдал кровь на антитела, очень надеюсь, что она подойдёт и я смогу помочь другим больным, став донором, - рассказал Александр.

Москвич попросил назвать имена врачей, которые спасли его жизнь. Мы не могли отказать.

- Выражаю слова глубокой благодарности и уважения тем, кто меня вылечил: врачам Кокожевой Мадине Алиевне, Рябову Евгению Борисовочу, Бабаян Ирине Степановне, Попугаеву Константину Александровичу. Отдельная благодарность трансфузиологам, которые обеспечили переливание плазмы. Спасибо всему медперсоналу, медсестрам и братьям, уборщицам, кухне: все было на высшем уровне, все было с заботой и вниманием. Ну и, конечно, глубокая благодарность Сергею Сергевичу Петрикову как организатору и вдохновителю дружного коллектива Склифа, - поблагодарил врачей москвич.

На память в своём спасении он сделал селфи с врачами. На фото их лиц не видно из-за масок. Но Александр уверяет, их усталые глаза он не забудет никогда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Вставайте с диванов, сдавайте плазму!": супруги из Москвы, переболевшие коронавирусом, рассказали о мизерном количестве доноров

Медики призывают переболевших москвичей становиться донорами, а пациенты с COVID-19 рассказывают о положительном эффекте переливания после первой же процедуры (подробности)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Собянин установил выплаты донорам крови с антителами к коронавирусу

Донорами плазмы COVREC могут стать граждане, переболевшие COVID-19 (подробности)