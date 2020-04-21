«Комсомольская правда» вошла в обновленный список системообразующих предприятий

Издательский дом «Комсомольская правда» вошел в число системообразующих предприятий страны в сфере информации и связи. Соответствующий документ опубликовало Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Всего в списке ведомства 79 участников: СМИ, издательства, операторы связи и интернет-компании.

- При формировании списка учитывались такие факторы, как выручка компании, ежемесячная аудитория, присутствие в регионах Российской Федерации, - рассказали в министерстве.

«КП» вместе с другими СМИ была и в прошлом варианте списка. Но его решили еще раз пересмотреть и сделать отраслевым: теперь каждое министерство определяет, какие из «подведомственных» ему организаций наиболее важны.

Предприятия, включенные в итоговый вариант перечня системообразующих, смогут получить помощь от государства, в том числе льготные кредиты на пополнение оборотных средств с субсидирование 6% ставки.

Впрочем, включение в перечень не означает автоматически, что то или иное предприятие получит деньги. Нужно будет доказать правительству, что помощь ему нужна: подать заявление в профильное министерство и министерство экономического развития, предоставить анализ своего финансового положения с учетом возможной поддержки и без нее, а также отказаться от выплаты дивидендов и дополнительного вознаграждения начальству.

Когда все министерства подготовят свои списки, правительство утвердит единый перечень.