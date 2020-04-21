Минкомсвязи предлагает признать СМИ пострадавшими от кризиса и снизить для них налоги

Средства массовой информации могут признать пострадавшими от коронакризиса. Больше того, для них могут в два раза снизить единый социальный налог. Об этом на пресс-конференции заявил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.

- В ближайшее время как на уровне министерства, так и на уровне правительства будут предприняты шаги, направленные на поддержку отрасли, - сказал чиновник.

Заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин. Фото: Александр Щербак/ТАСС

Среди таких шагов определенные послабления для ТВ и радио. Например, им собираются разрешить не вещать ночью. Для региональных каналов и станций это будет хорошей экономией. А печатные СМИ чиновники подумывают освободить от необходимости отправлять обязательный экземпляр в Книжную палату – все равно сейчас принимать газеты и журналы там некому.

- Речь о том, чтобы выделят средства из бюджета, на поддержку СМИ, пока не идет. Рассматриваем возможность где-то отсрочить платежи, где-то снизить контрольные мероприятия, - сказал замминистра. – Потери медиаиндустрии от кризиса мы оцениваем в 100 млрд рублей. Если снизать для всех СМИ единый социальный налог до 15%, выпадающие доходы бюджета составят порядка 16%. Это будет неплохая помощь.

Напомним, ранее президент страны Владимир Путин заявил о снижении отчислений в страховые фонды (тот самый единый социальный налог) для малого и среднего бизнеса: с 30% до 15%. Причем не на время борьбы с коронавирусом, а постоянно.

Также замминистра Минкомсвязи отметил, что обсуждается вопрос о либерализации законов о рекламе. То есть у СМИ могут появиться дополнительные варианты заработка.

Владимир Путин заявил о снижении отчислений в страховые фонды для малого и среднего бизнеса с 30% до 15%.Фото: REUTERS

По оценкам чиновника, коронакризис не переживут 10-15% российских СМИ.

- Число СМИ сократилось бы и без кризиса, - уверен Волин. – Мы давно уже видим, что участников рынка больше, чем рынок способен прокормить. Но это не значит, что 15% журналистов останутся без работы. В этой отрасли распространено совместительство, когда один репортер работает сразу на несколько редакций. К тому же профессионал всегда найдет себе работу.

Основной удар примут на себя, как ожидается, региональные СМИ. Рынок рекламы там уже упал на 50-70%. Всего же по итогам года средства массовой информации потеряют около четверти своих доходов от рекламы. Самую драматичную ситуацию Минкомсвязи предсказывает на радио, а лучше всего себя будет чувствовать интернет, хотя и там придется подужаться.

- Выживут только самые сильные и самые интересные, - резюмировал Волин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/774573" frameborder="0"></iframe> Алексей Волин: «Цифровые пропуска свободу не ущемляют и никому не вредят. А после вируса уже не понадобятся».Александр ГАМОВ

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Комсомольская правда» вошла в обновленный список системообразующих предприятий

Издательский дом «Комсомольская правда» вошел в число системообразующих предприятий страны в сфере информации и связи. Соответствующий документ опубликовало Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Всего в списке ведомства 79 участников: СМИ, издательства, операторы связи и интернет-компании (подробности)