Суд заочно арестовал организатора убийства Япончика

В рамках уголовного дела об убийстве Вячеслава Иванькова, известного как вор в законе Япончик, Басманный суд столицы заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу одному из фигурантов - Илье Симонии, который известен в криминальном мире под кличкой "Махо".

Криминальный авторитет подозревается в незаконном обороте оружия и убийстве Иванькова и объявлен в международный розыск.

- Симония является организатором убийства Вячеслава Иванькова. Преступление не удалось раскрыть «по горячим следам», поскольку соучастники использовали различные средства и методы конспирации. Но в результате совместной работы СК России и Управления уголовного розыска ГУ МВД России по городу Москве установлен ряд соучастников этого убийства - это неоднократно судимый Каха Газзаев, с 2017 года содержащийся в местах лишения, а также Муртаз Шадания, которому также предъявлено обвинение. Газзаев, по данным следствия, предоставил соучастникам винтовку, из которой был убит криминальный авторитет. В момент совершения убийства он находился на месте происшествия и наблюдал за прилегающей территорией. Шадания вел скрытое наблюдение за Иваньковым для установления его образа жизни и выбора места убийства. Кроме того, он обеспечил транспортировку орудия преступления в Москву, - сообщила подробности дела официальный представитель СК России Светлана Петренко

Об этом убийстве "Комсомолка" рассказывала в материале от 29 июля 2009 года "Япончика хотели не убить, а унизить?".

Схема покушения.Фото: Александр БОЙКО

Иваньков был убит вечером 28 июля 2009 года, когда выходил из ресторана "Тайский слон" на Хорошевском шоссе в Москве. Бандиты за две недели до покушения организовали скрытую позицию для стрелка прямо напротив выхода их ресторана, на другой стороне проезжей части Хорошевского шоссе. Под тенистые липы у 66-го дома они загнали грузовую "Газель" с высоким тентом, вверху которого охотничьим ножом вырезали квадратное отверстие. Снайпер лежал в кузове на деревянных поддонах для перевозки хлеба. Он должен был стрелять над проезжающими по шоссе машинами. Со своей лежанки-засады убийца сделал три выстрела из винтовки Драгунова (СВД). С 50 метров пуля калибра 7,62 попала Вячеславу Иванькову в живот. Еще одна угодила в мраморную ступеньку ресторана (ее потом эксперты вырезали вместе со ступенькой). Третья отрикошетила от ступеней и раскрошила каленое стекло двери ресторана. Тогда следователи предположили, что снайпер целился Япончику в пах, чтобы не убить его, а унизить. Но Япончик спускался по ступенькам слишком быстро, и пуля угодила в живот.

- Не думаю, что стрелок был дилетантом, - сообщил "КП" тогда источник, близкий к следствию. - Ведь стрельба велась из удобной позиции, да и сама операция готовилась очень тщательно. Возможно, снайпер целился не в живот, а... ниже, но Япончик успел сделать шаг по ступеньке вниз. В таком случае покушение можно расценивать как попытку унизить "авторитета". Кстати, именно выстрелом в пах в 80-е годы был убит вор из Таганрога Борис Исаев по кличке Муся. Стрелял в него бывший зек Бобров. Оказалось, Бобров сидел в той же колонии, что и Исаев, и был там изнасилован.

ДОСЬЕ «КП»

Вячеслав Иваньков (Япончик) - был одним из cамых влиятельных криминальных авторитетов в России и СНГ. Родился 2 января 1940 года в Москве. Кличку получил за восточный разрез глаз. В 14 лет (уже будучи к тому времени кандидатом в мастера спорта по боксу) вступил в банду разбойника по кличке Монгол. Когда Монгола посадили, создал свою группировку. Гастролируя по всему СССР, банда Япончика нападала на подпольных кооператоров, ювелиров, работников торговли, имеющих левые доходы. В 34 года Япончик первый раз ненадолго сел - за драку в ресторане «Русь». В Бутырской тюрьме его «короновали», присвоив звание «вора в законе». Слава и авторитет Япончика вскоре стали настолько велики, что с 1980 года им занималась уже не милиция, а КГБ. За Иванькова ходатайствали Иосиф Кобзон и Святослав Федоров, а Япончик любил представлять себя жертвой советского режима. В этой роли в 1992 году он выехал в США, но и там через три года сел за вымогательство. Отсидев, в 2004 году вернулся в Россию, где тут же началась настоящая война за передел сфер влияния. Возможно, жертвой этой войны и стал авторитет.