2020-04-21T17:28:11+03:00
Политика

Путин начал звонить министрам в прямом эфире

Президент опробовал новый формат общения с губернаторами
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Президент РФ Путин провел совещание с губернатором Приморского края Кожемяко. Фото: Алексей Дружинин/ТАССПрезидент РФ Путин провел совещание с губернатором Приморского края Кожемяко. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
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ПРИМОРЬЕ ЗАКРЫВАЕТСЯ, А КАЛИНИНГРАД НАОБОРОТ

До сих пор Владимир Путин проводил в формате видеосвязи только большие совещания, но карантинное время тянется, и президент перевел на новые рельсы и рабочие встречи с главами регионов. Во вторник он через телеконференцию пообщался сразу с двумя "краями" страны - сначала главой Приморья Олегом Кожемяко, а затем с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым, которые были просто счастливы, что им теперь не нужно лететь в Москву. И в процессе этих разговоров выяснилось, что у такого формата есть свои очевидные плюсы.

Оба региональных руководителя начали с доклада о борьбе с коронавирусом, но если в Приморье все закрывается и мобилизуется, то Алиханов наоборот сообщил президенту, что намерен в ближайшее время начать снимать ограничительные меры.

ЗВОНОК МИНИСТРУ

Кожемяко поднял важнейшую для всей страны тему - поддержки внутреннего туризма.

- Народ не поедет за рубеж, он будет здесь, у нас отдыхать, - попросил губернатор дополнительное финансирование.

- И правильно, - согласился Путин. - У нас предусмотрена была поддержка по этому направлению, обсудим это.

Когда речь дошла до проблемы Приморья с мостами, которые рушатся ежемесячно, парализуя ключевые трассы, Кожемяко пожаловался, что минтранс урезал финансирование строительства мостов с 30 миллиардов рублей до 7. Путин тут же позвонил главе министерства Евгению Дитриху и по громкой связи попросил разобраться.

Президент РФ Путин провел встречу с губернатором Калининградской области Алихановым. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Президент РФ Путин провел встречу с губернатором Калининградской области Алихановым. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

История повторилась, когда Алиханов попросил изменить программу финансирования региона.

- Сейчас я поговорю, - кивнул Путин и нажал на телефоне кнопку, за которой был номер министра финансов. Но несколько секунд трубку никто не брал. - Нет, нет на месте, - без удивления, что он может кому-то не дозвониться, сказал президент. Но в этот момент Силуанов ответил. - А нет, есть!

Вопрос решился в течение минуты на глазах не только у губернатора, но и у телезрителей, которые смотрели это в прямом эфире.

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Неделю назад Владимир Путин уже собирал «совещание по санитарно-эпидемиологической обстановке», на котором выслушивал экспертов по противодействию эпидемиям, учёных-вирусологов, инфекционистов, руководителей научно-исследовательских центров. Президента интересовали два главных вопроса: достаточны ли предпринятые меры и каков прогноз по развитию эпидемии? Все были солидарны в том, что самоизоляция - это очень хорошо, а прогноз давать пока рано (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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