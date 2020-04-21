Турция и Франция закрыты до осени: где москвичам планировать отдых

Карантин перевел сферу туризма в режим «ожидания», туроператоры ждут, когда объявят дату окончания самоизоляции и откроют международные границы. Но, похоже, что до осени единственный туризм, который будет доступен – по Москве или по России.

Летом - в Карелию, осенью - в Париж

После окончания карантина однозначно внутренний туризм начнется раньше, чем выездной. Поскольку границы закрыты – Турция откроется ориентировочно в августе, Европа – не раньше осени, Франция уже объявила, что шенгенские визы не стоит ждать раньше октября, быстрее всех может открыться Азия.

- С июня можно бронировать туры, до июня – пока нет. По нашей информации до 22 мая все границы будут закрыты, идет аннуляция туров. Дальше непонятно: продлят ограничения или нет? Если условно забронируете тур на июнь, а границы будут еще закрыты, то деньги не теряются, даты будут перенесены. Оптимально смотреть июль-август, - рассказали в компании «Tez Tour».

Сейчас уже начаты продажи летних туров в Арабские Эмираты, Грецию, Турцию, есть осенние предложения на Кубу.

- Мы планировали групповой тур в Париж на майские выходные, но пришлось отложить на сентябрь. Что будет с ценами на туры? Пока не знаем, курс тоже пока не стабильный, - рассказали в экскурсионном бюро «Москва глазами инженера».

Но не сидеть же все лето дома. Китайский опыт показывает, что как только открыли Ухань, то люди пошли в парки, кафе, поехали по стране.

Российские туроператоры понимают, что и наши люди будут искать возможность поехать хоть куда-нибудь. В этих обстоятельствах развитие получит внутренний туризм – в Карелию, Санкт-Петербург, по Золотому кольцу, на Алтай и Байкал, в Сибирь. В конце концов москвичам предложат погулять в своем же городе.

- Сейчас есть необходимость развивать в Москве районный туризм, что даст дополнительный импульс развития городской инфраструктуре, а также окажет позитивное влияние на местный бизнес и экономику города в целом, - рассказала заместитель председателя Комитета по туризму города Москвы Татьяна Шаршавицкая.

Условно сменить локации: любители отдыхать на ВДНХ наконец-то доедут до «Царицыно», а жители Крылатского посетят усадьбу «Кусково». Соответственно, люди зайдут в ближайшие музеи, торговые центры, пообедают в районном кафе – вот он районный туризм.

Туры выходного дня

Туроператоры говорят, что бронировать туры на начало лета пока нет смысла, потому что никто не знает точную дату завершения карантина.

- Гостиницы в Москве не будут принимать туристов до 1 июня, пока такие установки. Туда позже будет логичнее продавать туры в Москву. Мы понимаем, что у людей не будет много денег и времени – отпуска будут короткие. Поэтому очень актуальны будут двухдневные поездки в Москву – туры выходного дня. Мы уже прорабатываем программы, с размещением в отличных отелях и цены будут на 50% ниже, чем это было во времена до карантина. Например, такой тур с проживанием, питанием и экскурсиями мы продаем за 7770 рублей, а раньше продавали за 15 000 рублей, - рассказывает «КП» Ольга Юканова, директор по развитию «Мостур».

Такие выгодные предложения будут только в период «разгона» туристического сезона, потом цены поползут вверх. Но пока рынок туризма стоит, операторы готовят программы, а люди на июнь и июль ничего не бронируют. Потом все же ожидается большой всплеск - в конце лета и начале осени. Сейчас это «отложенный интерес». Рынок туризма не спит, скорее ждет своего выхода.

- Сейчас будут актуальны поездки небольшими группами в ближайшие города. Планируем поездку в Пущино в июне, в Горки Ленинские, Зеленоград, разрабатываем маршруты в Полибино, Звенигород, Нижний Новгород. Люди очень хотят на свежий воздух, - рассказали в экскурсионном бюро «Москва глазами инженерами».

Гостиницы в Москве не будут принимать туристов до 1 июня, пока такие установки.Фото: Алиса ТИТКО

Москва для москвичей

Столичные туроператоры и экскурсоводы уже разрабатывают программы «Москва для москвичей». Люди захотят гулять, поэтому им нужны будут свежие идеи, акцентировать внимание на малоизвестных местах, рассказывать о людях, истории.

- Готовим редкие программы: экскурсии за кулисы Большого театра, в Большой Кремлевский Дворец, есть программы для вип-персон. К тому же сезон лето 2020 года пройдет без иностранных туристов – границы же закрыты, скорее всего, будут открываться не раньше конца лета. Поэтому туристические объекты будут более свободными и их посещение более комфортным, - рассказывает Ольга Юканова, директор по развитию «Мостур».

И вот здесь уже рождаются идеи: сходить в «Третьяковскую галерею» или «Москвариум», куда всегда гигантские очереди, посмотреть на Москву с высоты птичьего полета, покататься на канатной дороге, теплоходах, экскурсионных автобусах, пройти по эко-тропам в парках.

- Довольно много звонков поступает, люди интересуются, когда откроемся. Однозначного ответа нет – все будет зависеть от окончания карантина. Люди говорят, что засиделись дома, хотят посмотреть Москву. Кто-то до сих пор (за два года нашего существования) никогда не был на смотровой площадке. Теперь они мечтают, хотят прийти сразу же после карантина, - рассказали в пресс-службе «Panorama360».

- Москвичам кажется, что они хорошо знают свой город, но поверьте есть столько мест, о которых они не знают, куда стоит сходить. Такие экскурсии будут пользоваться спросом. Мы советуем посетить Дом Наркомфина, погулять по дому-коммуне на Орджоникидзе. У нас есть очень интересная экскурсия «Дом переехал. История передвижки домов и памятников в Москве», - рассказали в экскурсионном бюро «Москва глазами инженера».

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