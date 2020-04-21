В России возбуждено первое уголовное дело за срыв дистанционного урока

Следственный комитет (СК) России заявил о возбуждении первого уголовного дела, которое возбуждено по факту срыва дистанционного урока.

- Проведенным анализом сведений, размещенных в сети Интернет о фактах срыва дистанционного обучения школьников, установлено, что к ним может быть причастен пользователь социальной сети "ВКонтакте" под псевдонимом "Артур Амаев", который позиционирует себя как "стример", то есть человек, занимающийся потоковой трансляцией видео в режиме реального времени. Указанное лицо снимает прохождение видеоигр, а также розыгрыши (пранки), которые выкладывает на своем канале под названием "Russia Paver" на платформе YouTube, - заявила официальный представитель СК Росии Светлана Петренко.

В ведомстве рассказали, что 27 марта и 6 апреля 2020 года в сети были размещены видеозаписи, на которых блогер присоединялся к обучающим онлайн-трансляциям школьников, разыгрывал их, при этом вел себя вызывающе, хамил, фактически срывал проводимые дистанционным образом учебные занятия, в том числе представлялся сотрудником Министерства образования России.

Так как факты срывов онлайн-уроков происходили на территории города Санкт-Петербурга, по поручению Председателя СК России Александра Бастрыкина, была проведена проверка по факту совершения противоправных действий при проведении дистанционного обучения школьников, по результатам которой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса "неправомерный доступ к компьютерной информации", - отметила Петренко.

Статья серьезная: она предполагает наказание до 5 лет колонии и штраф в размере миллиона рублей.

А "Комсомолка" на днях предупреждала, что СК России защитит учителей от троллинга и пранков во время дистанционных уроков.

- В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего, а также местонахождения лица, совершившего данное преступление и привлечение его к уголовной ответственности.