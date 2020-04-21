Как армия сражается с коронавирусом

Российская армия борется с коронавирусом не только в Европе. На свежих штабных картах российские города и целые регионы. Командующие ведут сражения с невидимым и ранее невиданным противником.

По ночам, чтобы не вызывать излишнего волнения у местного населения, в бой идут подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Они проводят спецобработку автомобильных и железнодорожных вокзалов, проходных и корпусов стратегически важных предприятий.

Первыми в сражение с вирусом вступили войска Южного военного округа (ЮВО). С помощью специальных автомобилей АРС-14КМ (одна машина создает аэрозольную завесу до 700 метров) они провели распыление специального раствора ДТС-ГК на дорожное покрытие, перроны и тротуары общественных мест в Астрахани.

Подразделения РХБ защиты 49 армии ЮВО провели дезинфекцию мест скопления людей в Ставропольском крае, Дагестане, Кубани, Крыму, Адыгее, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Элисте и Карачаево-Черкесии.

Важно было поставить заслон на пути вируса в южные города и гарнизоны, где вирус еще не проявил себя.

Забота не праздная: армии важно сохранить здоровье своего мобилизационного резерва. К опасности пандемии военные относятся со всей серьезностью: в Министерстве обороны России создан Оперативный штаб по борьбе с COVID-19, который возглавил первый заместитель главы ведомства Руслан Цаликов.

ЗАВОДЫ ЗА УРАЛ?

Чтобы сохранить коллективы трудящихся на предприятиях военно-промышленного комплекса командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников распорядился до конца апреля выполнить дезинфекцию помещений, зданий, сооружений и прилегающей к ним территории более 90 предприятий ОПК, осуществляющих производственную деятельность в субъектах Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. 1,2 тысячи специалистов РХБЗ выполнили специальную обработку таких крупных военно-промышленных гигантов как ПАО «Роствертол», АО «Дагдизель», судоремонтных и судостроительного предприятий «Звездочка» и «Залив», АО ВНИИ «Градиент» в Ростове-на-Дону, ФКП «Комбинат Каменский» в Каменске-Шахтинском, «Волгоградском тракторном заводе», металлургическом комбинате «Красный октябрь», а также предприятиях, специализирующихся на производстве радиотехнического оборудования и специального машиностроения.

К мероприятиям привлекли более 300 машин и территориальные подразделения МЧС России.

Подразделения РХБ защиты 49 армии ЮВО провели дезинфекцию мест скопления людей в Ставропольском крае, Дагестане, Кубани, Крыму, Адыгее, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Элисте и Карачаево-Черкесии.Фото: REUTERS

ВВОД МЕДЦЕНТРОВ

С 20 марта специалисты Военно-строительного комплекса с участием инженерных и железнодорожных войск оперативно развернули работы на месте строительства 16 Медицинских центров в 15 регионах старны: в Западном военном округе в Одинцово на 100 койко/мест, Подольске (200), Нижнем Новгороде (60), Смоленске (60), Калининграде (100), городе Пушкин Ленинградской области (60), в Южном военном округе в Ростове-на-Дону (160), Севастополе (60), Волгограде (100), в Центральном военном округе в Новосибирске (160), Омске (100), Оренбурге (60) и в Восточном военном округе в Сосновом бору (Улан-Уде) – на 60 к/м, Уссурийске (60), Петропавловске-Камчатский (60), Анастасьевке (Хабаровский край) – на 200 к/м.

Строительство медцентров идет в соответствии с графиком.

За месяц строительных работ строители вышли к завершающей стадии работ: к монтажу окон, внутренней системы вентиляции, канализации, водопровода, электросетей, внутренних перегородок и несъемной опалубки перекрытия второго этажа.

Ввод всех объектов, оснащенных всем необходимым медицинским оборудованием, запланирован на 30 апреля.

Важная деталь: специализированную медицинскую помощь в новых медцентрах сможет получить на местах и гражданское население.

ПРИКАЗЫ ОТДАЮТ ВРАЧИ

Все сейчас прислушиваются военных медиков. От их знаний и чутья сейчас зависит очень многое.

- Работу всех 16 медицинских центров будут обеспечивать 400 военных врачей, 950 среднего и 800 младшего медицинского персонала. Всего будет задействовано более 2300 человек как военного, так и гражданского персонала, которые прошли обучение и повышение квалификации на базе Военно-медицинской академии имени С.М Кирова в Санкт-Петербурге, - заявил начальник Главного военно-медицинского управления МО РФ Дмитрий Тришкин.

Тришкин отметил, что штат новых центров будет укомплектовываться из числа военных врачей, фельдшеров и медицинских сестер преимущественно из состава окружных лечебных учреждений, на территории которых строятся многофункциональные центры.

Уже сейчас все медцентры укомплектованы медперсоналом, медоборудованием и запасом средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов. Это не временные строения, страна готовится к борьбе с ковидом, но и другими вирусами, которые могут занести в нашу страну.

- Хотел бы отметить, что новые центры строятся на фондах существующих военных госпиталей, и здесь мы говорим о развитии имеющейся военно-медицинской инфраструктуры. Данные центры при необходимости позволят оказать помощь пострадавшим от вирусных инфекций в период обострения, а также после улучшения санитарно-эпидемической обстановки существенно повысить качество медобеспечения наших военнослужащих, - подчеркнул Тришкин.