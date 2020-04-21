2020-04-21T22:48:48+03:00
В мире

Когда можно будет снова поехать за границу

Выясняем, какие страны откроются для наших курортников первыми
Мария БЕРК
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Фото: Евгения ГУСЕВА
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Эпидемия коронавируса разрушила планы людей по всему миру. Одни до сих пор не могут вернуться домой после зимовки в теплых азиатских странах, другие расстались с мечтой отдохнуть на майские праздники в Европе.

C тех пор границы больше месяца закрыты. Но кое-где эпидемия уже идёт на спад, а тяга к путешествиям после многих недель в самоизоляции всё сильнее. «КП» спросила у экспертов, когда же мы сможем вновь съездить на любимые зарубежные курорты?

ЕВРОПА

Уже 25 лет, с момента создания Шенгенской зоны, страны Евросоюза не прибегали к закрытию внутренних границ. А нынче — потеряли из-за карантина 3 трлн. евро (включая и убытки туристической отрасли).

Что теперь? На пике пандемии власти европейских стран пророчили, что внешние границы ЕС могут оставаться закрытыми в течение двух лет. Затем прогнозы смягчились. Президент Чехии Милош Земан призвал мировых лидеров держать национальные границы на засове «всего лишь» на год.

В свою очередь, Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС открывать внешние границы в последнюю очередь — лишь после возобновления работы бизнеса и отмены запрета на передвижение внутри «Шенгена».

Мол, запрет на все необязательные поездки в эту зону нужен как «гарантия социального дистанцирования».

— Есть много факторов, которые влияют на открытие границ, — говорит «КП» политолог Андрей Манойло.Австрия и Германия начали движение к смягчению ограничительных мер. Они здесь — локомотивы. Евросоюз откроет внешние границы, когда Германия — экономический и политический лидер этого объединения — скажет: «Ребята, открываем». На мой взгляд, процесс будет постепенным и секторальным. Обязательно сохранятся закрытые участки и регионы. Что же касается въезда в европейские страны туристов, то это произойдет не раньше следующего года. Все до сих пор сильно напуганы.

СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ

— Когда произойдет открытие границ — мы не знаем наверняка. Есть только предположения. Нужно учитывать эпидемическую обстановку в стране, уровень развития туризма, особенности выдачи виз, — говорит «КП» исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. — Очевидно, что гигантские отели, где большой номерной фонд и сотни отдыхающих встречаются за завтраком, откроются позже (даже эпидемиологическую обстановку в таких местах контролировать сложнее). Проще — небольшим гостиницам и бутикам-отелям. Таких больше всего в Болгарии, Греции и Италии. Я думаю, что Болгария может открыться для иностранных туристов раньше всех. Она не зависит от общего решения по открытию Шенгенской зоны. Болгары сами могут решить, когда начать сезон. К ним присоединится и Греция. Она напрямую зависит от туризма. Испания и Германия могут не спешить с открытием границ, так как не столь завязаны на отдыхающих, у них достаточно развитая экономика, и просадка по въездному туризму не критична.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

— У Италии есть возможность восстановить в этом году туристический сектор. Там много небольших отелей, которые будут в спросе. Да и эпидемическая обстановка улучшается, — добавляет Мальцев. — Но сейчас турбизнес деморализован, ему нужно время, силы и средства, чтобы прийти в норму.

ИСПАНИЯ

В Испании ожидают возвращение иностранных туристов только в сентябре. Летом страна будет ориентирована на внутренний туризм, заявил профессор экономики и предпринимательства Открытого университета Каталонии Пабло Диас. Такая мера поможет избежать повторной волны эпидемии.

ТУРЦИЯ

Одна из самых популярных стран у туристов — Турция — планирует начать прием иностранцев не раньше июня. Власти полагают, что до этого авиакомпании вряд ли возобновят полеты. В приеме гостей приоритет отдадут сначала жителям Азии, затем — Германии и Австрии, а после — Центральной и Северной Европы. Туристов из России и Великобритании будут ждать не раньше июля.

АЗИЯ

Азиатские государства, в том числе Китай, первыми приняли вирусный удар, а сейчас выздоравливают быстрее всех. Но и они по-прежнему держат границы на замке. Власти КНР из-за участившихся ввозных случаев COVID-19 решили запретить въезд для иностранцев.

— Формально Китай уже открылся, но с ограничениями, — говорит «КП» и.о. директора института Дальнего востока РАН Алексей Маслов. — Например, по-прежнему действуют бизнес-визы. Но даже если у вас есть бизнес в Китае, то необходимо доказать, что вы не можете управлять дистанционно и должны присутствовать на рабочем месте. Туризм в Китае до конца года будет в стагнации, но это связано с общемировой ситуацией. Думаю, раньше сентября КНР не откроется для иностранцев из страха перед второй волной коронавируса. Уже сейчас гостиничный бизнес все чаще обращается за поддержкой к местным властям. Так что это лето Китай и другие азиатские страны проведут без туристов. Пострадает в первую очередь Камбоджа, Вьетнам и Таиланд, чья экономика завязана на курортников. А вот у Китая проблемы будут не c въездным туризмом, а с выездным. Италия и многие европейские страны не готовы их принимать. Китайцев будут бояться во всем мире.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

— Азиатские страны будут принимать решения по приему иностранных туристов по-разному, — отмечает исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. — Китай будет открываться для зарубежных туристов отдельными территориями, например, остров Хайнань. Хоть Индии тоже пока не до туристов, но они также откроют для иностранцев отдельные районы, специализирующиеся на туризме. В основном, это будут острова. В том числе Гоа. Думаю, многие страны введут в этом году некие паспорта туристов, будут требовать медицинские анализы. Путешественники должны быть к этому готовы.

В общем, пока давать прогнозы никто не готов. Зато российские туроператоры возобновляют продажу туров в Сочи. С датой выезда — после 1 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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