2020-04-21T13:19:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Мир выздоравливает от коронавируса

Даже в центре эпидемзоны, в Северной Италии, дела идут на поправку
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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В центре европейской вспышки пандемии, Северной Италии, каждый день всё меньше заболевших.В центре европейской вспышки пандемии, Северной Италии, каждый день всё меньше заболевших.Фото: REUTERS
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День ото дня из замерших в карантине стран приходят хорошие новости. В центре европейской вспышки пандемии, Северной Италии, каждый день всё меньше заболевших. Их общее число по-прежнему огромно — 181 тысяча. Но суточный прирост: в субботу — 2%, в воскресенье — 1,7%, в понедельник — 1,3%. Такую же динамику показывает и смертность. Да, итальянцы по-прежнему гибнут от «ковида», но уже не по тысяче в день, как ещё три недели назад, а по 400-500 человек.

Официальный Рим разрешил возобновить работу «предприятием, которые входят в технологические цепочки стратегически важных отраслей». То есть практически всем, ведь право решать, «важная» у тебя компания или нет, отведено самим бизнесменам.

Смертность от «ковида» в Испании за последние две недели упала в два раза. Фото: REUTERS

Смертность от «ковида» в Испании за последние две недели упала в два раза.Фото: REUTERS

В Каталонии (автономная область Испании) детям разрешили выходить на улицы. Раньше это было запрещено из-за карантина. В аптеке любому обладателю государственной медстраховки бесплатно выдают маску — по одной в руки. Смертность от «ковида» за последние две недели упала в два раза.

Даже в США, где заболевших три четверти миллиона, жизнь налаживается. В субботу прирост заболевших — 4,1%, в воскресенье —3,6%, в понедельник — 3,3%. По приказу Трампа производство аппаратов ИВЛ развернули крупнейшие автозаводы. В отдельных штатах карантин поэтапно будут смягчать.

Наконец, в соседнем с нами Казахстане с 20 апреля постепенно отменяют карантин, открывают магазины. «Коронавирусников» здесь — менее двух тысяч, умерших — 19, и уже два дня последнее число не увеличивается.

Будни самоизоляции в Италии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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