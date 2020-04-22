2020-04-22T00:27:15+03:00
Общество

Вопрос дня: А для вас Ленин жив?

22 апреля - 150 лет со дня рождения Владимира Ленина
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Двойники Ленина и Сталина (и за компанию Николая II) без работы не останутся. Для туристов они - исторические символы России.Двойники Ленина и Сталина (и за компанию Николая II) без работы не останутся. Для туристов они - исторические символы России.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Владимир ЖИРИНОВСКИЙ.

Владимир ЖИРИНОВСКИЙ.

Владимир ЖИРИНОВСКИЙ, лидер ЛДПР:

- Нет! Он сразу был скорее мертворожденным. Это придумали в советские времена такую идеологическую привязку: «Ленин - жил, Ленин - жив, Ленин - будет жить!» А на самом деле... Что это за общество, когда всё через силу, всё через коленку. Смотрите - у Ленина было 700 резолюций на разных документах - «расстрелять»! Это что, глава государства расстреливает свой народ? Таких жертв не было нигде. И Ленин так и называл свою революцию - переворот. Этот вождь виновен в гибели целой страны - царской России. И созданный им Советский Союз не простоял и 70 лет. Он и умер-то от стыда.

Вячеслав НИКОНОВ.

Вячеслав НИКОНОВ.

Вячеслав НИКОНОВ, глава Комитета Госдумы по образованию, внук соратника Ленина и Сталина Вячеслава Молотова:

- Ленин? Живее всех живых! Я не поклонник Ильича. Но написал о нем книгу - «Ленин. Человек, который изменил все». Ленин удерживает первое место по числу памятников ему в нашей стране (около 6 тысяч) и по протяженности улиц его имени (их более 5 тысяч - всего свыше 5600 километров). Да и вообще на всех языках мира он самый издаваемый автор в истории человечества (за исключением, может, Иисуса с Мухаммедом). Партии коммунистические, которые он придумал, есть почти во всех странах мира и кое-где даже правят. Так что Ленин, конечно, жив. И именно он лежит на Красной площади.

Сергей СТАНКЕВИЧ.

Сергей СТАНКЕВИЧ.

Сергей СТАНКЕВИЧ, экс-советник президента Бориса Ельцина, историк:

- Жив ли Ленин? (Смеется.) Политически - да. И то, что его постоянно тащат в современную российскую политику, нашей стране серьезно вредит. Мы становимся заложниками нашего прошлого. Непреодолимого. Недоосмысленного. И мы не можем спокойно идти вперед, потому что бесконечно продолжаем порожденную Лениным гражданскую войну. Она до сих пор идет. Лучше бы тот роковой поезд, на котором Ленин в 1917-м прибыл в Россию из Германии, сошел с рельсов.

Виктор СУХОРУКОВ.

Виктор СУХОРУКОВ.

Виктор СУХОРУКОВ, актер Театра имени Моссовета, народный артист России, исполнитель роли Ленина в театре и кино:

- Владимира Ильича я сыграл в фильмах «Комедия строгого режима» и «Все мои Ленины». И в спектаклях. Все мои Ленины как бы попали в струю какого-то сатирического отношения к этому персонажу. Но ваш вопрос - «Ленин - жив?» - лукавый. Ленин - это историческая фигура, ни больше ни меньше! Рассуждать о нем с точки зрения жизни и смерти глупо.

Антон НЕМЦОВ.

Антон НЕМЦОВ.

Антон НЕМЦОВ, студент, член политсовета Партии перемен («Гражданская инициатива»), сын Бориса Немцова:

- Я считаю, конечно, Ленин мертв.

Государство, которое он создал, и тот строй советский - они уже в прошлом. Сейчас у нас другая страна, которая основана на других принципах. Даже, я бы сказал, на противоположных. Например, при Ленине была борьба с религиями, а сейчас нет. И, конечно, Ленин на нас не влияет. Новое поколение уже не живет такими ценностями, что он герой. То, что он убил столько людей, говорит о нем как о плохом человеке. Тело Ленина надо вынести из Мавзолея.

Геннадий ЗЮГАНОВ.

Геннадий ЗЮГАНОВ.

Геннадий ЗЮГАНОВ, лидер КПРФ:

- Ленин не просто жив, а Ленин сегодня как никогда актуален. Против нас - и гибридная война, и санкции, и вирус. Надо учиться всем у Ленина. В 1917-м он спас нашу державу от капиталистов. Культурная революция, новые формы собственности - вот что такое предначертания Ленина, воплощенные в жизнь. Ленинская программа, разработанная вместе с наркомом Семашко, многие десятилетия спасает и держит наше здравоохранение. И благодаря этому в советской стране были побеждены все болезни. И чуму мы первыми победили в 1934-м - открыли вакцину. Победили тиф, малярию. Мы даже оспу извели на всей планете. Если сегодня хотите победить вирус и выйти из кризиса - руководствуйтесь советами Ленина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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