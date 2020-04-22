Настя Ивлеева нарисовала картину голой грудью в прямом эфире

«Я скушаю тебя с потрохами», - пообещал Тимати Насте Ивлевой накануне их совместного прямого эфира. И практически сдержал обещание. Устроив виртуальный баттл в Инстаграме, рэпер и телеведущая придумывали друг другу испытания одно изощреннее другого. И хотя блондинка заявила, что этот ее прямой эфир будет последним – мол, жанр уже поднадоел зрителю, она поставила действительно эффектную точку. Тимати заставил Настю ходить по гвоздям, есть бургер на скорость и даже рисовать картину голой грудью. А она в ответ вынудила его проткнуть губу иголкой на глазах у многочисленных зрителей. В самый напряженный момент эфира за ним одновременно наблюдали 560 тысяч человек. А всего трансляцию посмотрели больше 1 миллиона 400 тысяч зрителей.

То, что оба участника прямого эфира не собираются давать пощады, было ясно с самого начала, когда Настя и Тимати прислали друг другу на дом объемные пакеты со всевозможными средствами издевательства. Ивлеева заставила приятеля ходить по мышеловкам, а тот ее в ответ – стоять на досках с гвоздями и одновременно исполнять хит из своего репертуара. Йог из Насти получился посредственный, хотя она, по ее словам, и весит всего 55 килограммов. Телеведущая стояла на гвоздях, корчась от боли, и вопила «Плачут небеса», то и дело забывая слова.

Настя и Тимати ели бургер на скорость. Фото: кадр видео.

Дальше – больше: противники съели на скорость по бургеру из принадлежащей Тимати закусочной «Black Star» (рэпер, естественно победил – у него больше практики). Потом артист заставил ведущую «Орла и решки» порезать ножницами на кусочки любимую вещь из ее гардероба (в мусорку отправилась серая толстовка Nike, которую Насте доставили по спецзаказу из Нью-Йорка) и вытатуировать на лице хной его псевдоним.

Ивлеева в долгу не осталась. Она предложила Тимати проткнуть одну из частей тела зубочисткой.

- Зубочисткой не буду, поскольку это не гигиенично. Я проколю медицинской иглой от шприца. Проколю губу, - заявил Тимати, после чего действительно проткнул губу иглой.

Рэпер проткнул губу иголкой. Фото: кадр видео.

В этот момент количество зрителей перевалило за 450 тысяч. На что Настя пообещала: «Если к эфиру присоединится полмиллиона человек, покажу сиськи!». И вскоре число зрителей увеличилось до 560 тысяч. Впрочем, в последний момент Ивлеева спасовала и отказалась обнажить бюст.

Настя пообещала показать голую грудь, но в последний момент спасовала. Фото: кадр видео.

В отместку Тимати придумал ей новое задание: телеведущая должна была нарисовать картину голой грудью и продать получившийся шедевр с аукциона. А деньги пожертвовать на благотворительность. При этом рэпер разрешил противнице повернуться к нему спиной. Настя разделась до лифчика, обмакнула голую грудь в гуашь и действительно припечатала обмазанный краской бюст к картону. А затем гордо продемонстрировала картину подписчикам.

Тимати заставил ее рисовать картину обнаженным бюстом. Фото: кадр видео.

На этом испытания не закончились: в один из моментов в кадре появился муж телеведущей рэпер Элджей, отлупивший супругу по лицу мухобойкой. Тимати пришлось не легче: он разбил дорогой айфон, распилил бензопилой свою любимую доску для серфинга и даже поджег собственную руку.

- Ты совершенно отмороженный. Ты знаешь об этом? Я даже не ожидала, что ты настолько сумасшедший, - сообщила Ивлеева в конце шоу.

Настя продемонстрировала получившийся шедевр. Фото: кадр видео.

В финале Настя подарила Тимати портрет Джигана с условием, что рэпер будет на его фоне ежедневно в течение месяца снимать истории для Инстаграма. Тимати повесил портрет на стенку и пообещал, что непременно выполнит это задание.