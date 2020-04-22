Ученые представили, что будет с Землей, если все люди вымрут

Меньше народу – больше кислороду

Даже не самый строгий режим самоизоляции, введенный на Земле в связи с пандемией, демонстрирует, насколько быстро очищается планета. Оказалось: людям - и то не всем - достаточно спрятаться, чтобы начала восстанавливаться испорченная ими окружающая среда.

Вот уж во истину: «меньше народу – больше кислороду». Справедливость этой народной мудрости недавно подтвердило Европейское космическое агентство (ESA), обнародовав снимки со своих «экологических» спутников Copernicus Sentinel-5P.

Снимки свидетельствуют: вредных выбросов в воздухе европейских городов стало заметно меньше. Резко упала, к примеру, концентрация двуокиси азота – в Париже аж на 54 процента. Аналогичным образом ситуация развивается во всем мире, сообразно принятым карантинным мерам.

Люди просто спрятались, а воздух уже стал чище.

А если людей вообще не станет? Всех поубивает какой-нибудь вирус? Ну, не нынешний, а гораздо более злобный. Например, такой, как «Ухань-400», придуманный американским писателем Дином Кунцом. В его триллере «Глаза тьмы», вышедшем в 1981 году, заразившиеся этим «уханем» погибали через 20 часов.

Землю без людей ученые начали представлять еще в 2006 году. Тогда известные эксперты выступили в журнале New Scientist с обширной статьей и зачем-то обрисовали ситуацию «нигде никого нет», которая тогда казалась абсолютно нереальной.

Надуманной ситуации соответствовала и фантастическая «вводная»: мол, никто не умер, а некие высшие силы в одно мгновение телепортировали всё человечество на другие пригодные для жизни планеты. В наказание за земные грехи. Кстати, экзопланет - планет у других звезд, и 14 лет назад было обнаружено уже немало.

На нашей планете, в итоге, ни души. Чего, собственно, вполне можно опасаться.

В крайнем случае останется кто-то один - вроде бессмертного Дункана Маклауда, который засядит на МКС, чтобы наблюдать за происходящим. И что же он увидит?

И наступит тьма

- Видимые изменения станут заметны в ближайшие сутки, - объяснял Гордон Мастертон (Gordon Masterton) , президент Британского института инженеров гражданской техники (UK's Institution of Civil Engineers). - Начнет гаснуть свет. Ведь некому будет пополнять запасы топлива на электростанциях. АЭС и ГЭС проработают еще какое-то время в автоматическом режиме. Но без человеческого участия в регулировании потребляющих сетей возникнут аварии. Остановятся водяные насосы, перестанут работать канализационные и очистительные системы да и вся прочая техника. Через неделю-другую, максимум через месяц, планета окончательно погрузится во тьму. А местами и в помои.

Пока же даже с орбиты видно, как Земля сверкает триллионами лампочек - экологи называют их сияние световым загрязнением. В отдельных странах оно крайне навязчиво - неба звездного не видно. В Японии, например, искусственно освещена почти вся территория. Что отнюдь не полезно для природы.

И рухнут стены

Современные здания хоть и рассчитаны минимум на 60 лет, мосты - на 120, а дамбы и плотины - на 250, но без надлежащего ухода они придут в полную негодность гораздо раньше. По оценкам экспертов, через пару десятков лет ураганы да и просто непогода лишь ускорят процесс. Пример тому - покинутый людьми после чернобыльской катастрофы город Припять.

- Город сильно изменился всего за 20 лет, - рассказывал Рональд Чессер (Ronald Chesser), биолог из Техасского технического университета (Texas Tech University in Lubbock). - Я бывал там много раз: деревянные дома попадали. Сквозь бетонные и кирпичные сооружения проросли корни деревьев, крыши – особенно заводские - просели и местами рухнули, обвалив за собой стены, стекла полопались. Начали рушиться мосты.

Постройки долго не протянут.

Мастертон уверял: не смотря на видимые темпы, разрушение затянется. Потребуется несколько тысяч лет, чтобы ветры и потоки воды стерли следы всего того, что мы понастроили – даже после того, как от обвалившихся зданий и искрошенных автострад останутся лишь руины.

По словам ученого, на Земле сейчас можно найти и почти целые сооружения и узнаваемые останки, которым более 3 тысяч лет.

И начнется возрождение

Чессер ссылался на Чернобыльскую зону еще и по другой причине - как на пример потрясающей способности природы к самовосстановлению.

- Никакой радиоактивной пустыни, - вспоминал ученый, - местная экосистема процветала. Конечно, сначала расплодились крысы, мыши, собаки. Но за несколько лет местная фауна подавила весь этот сброд. Сейчас в чернобыльской зоне в десятки раз больше диких животных, чем за ее пределами. Там полно кабанов, волков и других крупных хищников.

Кстати, в некоторых «карантинных» странах, охваченных пандемией, дикие животные уже почувствовали свободу – стали прогуливаться по улицам опустевших городов. Повторю: это при том, что люди всего лишь попрятались.

В Японии осмелели олени.

В Италии на улицы вышли кабаны.

В ЮАР "разгулялись" пингвины.

А что случится с домашними животным?

- Они, конечно же, одичают, - отвечает Чессер. - Деление на породы исчезнет. Сократятся и популяции. Например, сейчас на Земле избыток баранов - более 3 миллиардов. Будет гораздо меньше.

И независимо от того, останутся ли хоть какие-то люди на планете или нет, те виды животных, которых нынешние разумные обитатели уже довели до вымирания, скорее всего, исчезнут. Хотя в целом, по мнению ученых, безлюдная Земля даст животному миру больше шансов для поддержания биоразнообразия - и на суше, и в океанах, где помимо рыб и морских млекопитающих активно начнут восстанавливаться коралловые рифы и планктон.

И вырастут везде деревья

Примерно с «чернобыльской» скоростью станут возрождаться все земные экосистемы. Быстрее - в теплых и влажных регионах. Но и на холодном Севере или Юге дело не затянется. Ведь человек и напакостил там не столь пагубно. В основном дорогами и просеками для трубопроводов.

Автострады не долго останутся "проезжими".

Канадский эколог Брэд Стелфокс (Brad Stelfox) смоделировал на компьютере «без человечное» будущее северной провинции Альберта. Оказалось, за 50 лет леса покроют 80 процентов ее территории. За 200 лет - почти всю. А и ныне полудикая Сибирь, наверное, зарастет еще быстрее.

Однако природе потребуется много веков, чтобы «залечить» огромные площади, занятые парками, в которых по одному-два вида деревьев. А некоторые экосистемы вообще не восстановятся.

Дэвид Уилков (David Wilcove) , биолог из Принстонского университета (Princeton University), ссылается на Гавайские острова, где леса «блокировала» трава, которая регулярно горит и не дает разрастаться деревьям.

Проплешины сельскохозяйственных угодьев, по мнению Уилкова, исчезнут бесследно через несколько столетий. Российский эколог профессор Алексей Яблоков полагал, что гораздо быстрее - за несколько десятков лет. И приводил в пример молодые еловые леса, выросшие на месте заброшенных колхозных и совхозных полей в России. Да я и сам их видел – на Валдае: елки встали непролазными заборами.

И вернется чистая вода

По мнению Кеннета Поттера (Kenneth Potter), гидролога гидролога из Университета в Висконсине (University of Wisconsin at Madison), - очистка планеты от нитратов и фосфатов, которые ныне превращают ее реки и озера в ядовитые бульоны, займет несколько десятков лет. В подземных водах эта дрянь сохранится дольше. Но за сотню-другую лет бактерии и ее нейтрализуют.

Куда стремительнее исчезнут вонючие газы - выхлопные и разнообразных фабричные, которые сопровождают созидательную деятельность людей. Уже через две-три недели осадки вымоют из атмосферы внушительное количество окислов азота и серы. Давний прогноз убедительно подтвердился буквально на днях..

Хуже - с углекислым газом, главным виновником глобального потепления.

- Сжигая органическое топливо, человечество уже выбросило в атмосферу столько двуокиси углерода, что она будет еще 1000 лет заметно влиять на окружающую среду, - объяснила Сюзан Соломон (Susan Solomon) – специалист по химии атмосферы из Национального управления океанических и атмосферных исследований (US National Oceanic and Atmospheric Administration - NOAA). - Избыток же сохранится минимум 20 000 лет.

- Даже исчезнув, человечество останется виновным в продолжающемся потеплении, - соглашается климатолог-прогнозист Джеральд Миил (Gerald Meehl). - А оно способно привести к тому, что из-под океанского дна начнет высвобождаться метан, который пока находится там в замороженном состоянии в виде гидратов. В результате температура подскочит еще выше. А что будет дальше, неизвестно - то ли новый ледниковый период, то ли всемирный потоп, то ли глобальный пожар.

И покажется, что нас будто бы и не было

Ученые сошлись во мнении: придет время и на поверхности Земли не останется никаких видимых признаков, свидетельствующих о том, что на планете когда-то существовала высокоразвитая цивилизация. И в этом смысле Земля сравняется с Марсом. Фотографии с орбиты или от роботов-вездеходов, передвигающихся по его поверхности, не позволят обнаружить ни одного артефакта. Инопланетянам придется лично высаживаться. И проводить раскопки.

Самыми стойкими останутся елипетские пирамиды. Но и они со временем исчезнут с лица Земли.

Археолог Уильям Ратье (William Rathje) из Стэнфордского университета (Stanford University) предполагает, что пришельцы, если они когда-нибудь все-таки прилетят, первым делом откопают кусочки стекла, пластика и, возможно, даже бумаги.

- Сохранность некоторых древних вещей меня всегда удивляла, - обосновывает свою гипотезу ученый.

ИТОГО

Эксперты New Scientist почти единогласно отвели 100 тысяч лет или около того на то, чтобы человечества, что называется, и след простыл. Хотя, по мнению некоторых исследователей, от людей совсем уж ничего не останется примерно через 50 миллионов лет. А спустя такое время - то или иное - будет уже все равно, куда делись люди: телепортировались или погибли от какого-нибудь вируса. Никто уже не узнает. Даже инопланетяне.

«И ни птица, ни ива слезы не прольет, если сгинет с Земли Человеческий род…». Не стали бы пророческими эти давние, но весьма актуальные ныне строки из короткого стихотворения, Рэймонда Дугласа Брэдбери, которым он украсил свои «Марсианские хроники». Равно, как и эти: «И весна и весна встретит новый рассвет, не заметив, что нас уже нет».