2020-04-22T12:31:51+03:00
Звезды

«Я осталась без денег. На что теперь жить?»: У Анастасии Волочковой пропала крупная сумма

По словам балерины, она не может понять, куда делись ее деньги
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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Анастасия Волочкова попала в нешуточный переплетАнастасия Волочкова попала в нешуточный переплетФото: Личный архив
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В разгар пандемии прима-балерина Анастасия Волочкова попала в нешуточный переплет.

В среду утром знаменитой артистке пришло уведомление, что с ее банковской карты списали более 160 тысяч рублей. Через минуту пришло сообщение, что списано еще 200 рублей. И так каждую минуту. В общей сложности со счета балерины было списано 192 тысячи 500 рублей.

В уведомлениях Анастасию известили, что за разъяснениями она может обратиться к судебному приставу.

- Однако судебные приставы на мои звонки не отвечают. Это безобразие! - возмущена балерина. - У меня не было никаких долгов и судов. Журналисты постоянно следят за мной, сразу бы вскрылось, если бы за мной числился какой-то долг...

Мой помощник нашёл на сайте судов, что в 2017 году на меня подал в суд некий ООО «Тонус». Якобы это списание в его пользу. Хотя я ничего про этот суд не знаю. Видимо, аферисты орудуют. Оставили меня без денег в период пандемии. На карте были отложены деньги на продукты, я хотела заказать еду на период самоизоляции.

Есть траты с коммунальными услугами, с больным отцом-инвалидом, которому нужны постоянные перечисления на лечение и уход.

Куда теперь идти, кому жаловаться...На что теперь жить? На время пандемии все закрыто, но аферисты даже в такое непростое время наживаются на честных людях,-вздыхает балерина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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