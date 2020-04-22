Геннадий Зюганов: Вирус вирусом, а к Ленину все равно идем

«Советский союз – успешный ленинский проект»

- Геннадий Андреевич, у некоторой части общества уже в традицию вошло – накануне дня рождения Ленина требовать выноса его тела из Мавзолея.

- Те, кому так неймется – просто провокаторы и негодяи, если поднимают руку на собственную историю. Ленинский период – огромный, выдающийся этап в жизни нашей страны, который невозможно стереть из памяти.

- Как вы считаете - Ленин жив?

- Не просто жив. А как никогда актуален. Против нас воюют: и вирус, и санкции. Надо учиться всем у Ленина, как противостоять и выстоять.

Стран, которые имеют тысячелетнюю историю, всего с десяток. Но, к сожалению, нашу державу спалили в первой мировой войне, куда ее втащили за деньги Лондона, Парижа, Нью-Йорка. Никакого смысла не было лезть в эту мясорубку. Так вот, Ленин спас нашу государственность. В новой форме собрал ее, не на основе имперских амбиций или национализма, а на основе труда, справедливости, высокой духовности. И возродилась страна как Союз Советских Социалистических Республик.

- На ваш взгляд, это был успешный проект?

- Если посмотреть за тысячу лет, мы во времена ленинско-сталинской модернизации были самые гениальные, самые победные, самые умные, самые успешные, самые космические, самые уважаемые. Поэтому мы должны не только вспомнить (вождя пролетариата) в этот день, но и поблагодарить его.

Погодой коммуниста не напугаешьФото: Михаил ФРОЛОВ

«Простой российский гений»

- Ленин – один из самых гениальных ученых на свете. Он в 25 лет засел за работу «Развитие капитализма в России» и показал, что капитализм в Российской империи носил отсталый характер, подчиненный. Он сделал вывод, что (в начале ХХ века) мир вступил в эпоху империализма. Что империалисты борются за передел мира. И спалят многие страны, в том числе Россию. А возродить ее можно только на основе новых идей – идей социализма. И Ленин решил эту задачу.

- Но сначала, мне кажется, наломал дров…

- Ленин был гениальным политиком. За пять лет – четыре варианта (строительства страны, ее развития). Попробовал военный коммунизм – тяжело.

Применил продразверстку ( выбирали «излишки» хлеба у крестьян – А.Г.) - тяжело, но надо спасать рабочих от голода.

А потом от продразверстки отказались, ввели продналог (крестьянам установили норму сдачи хлеба – все, что производили сверх нормы, могли оставлять себе, это стимулировало производство. - А.Г.) Стало легче.

Новая экономическая политика – и полумертвая страна стала оживать. Все основные идеи - от плана ГОЭЛРО и индустриализации до культурной революции – это идеи Ленина. Они были блестяще реализованы в советской стране.

- Геннадий Андреевич, но какими жесткими методами действовали! То красный террор, то сталинские репрессии…

- А сегодня все говорят об усилении государства. А Ленин с первого же дня говорил: без сильного государства невозможно вылезти из кризиса. Без умной социальной политики нельзя иметь образованное население и современную науку.

Геннадий Зюганов: Вирус вирусом, а к Ленину все равно идемФото: Михаил ФРОЛОВ

«Спасибо, что живые»

- А потом приходит какой-то мелкий коронавирус и все – насмарку.

- А ведь это ленинская программа по развитию здравоохранения, воплощенная вместе с наркомом Семашко, сегодня нас спасает и держит (в условиях эпидемии коронавируса). Слава Богу, сохранили науку еще в этом отношении. А в советской стране были побеждены все болезни. Мы чуму первые победили в 1934 году, открыли вакцину. Затем победили тиф, малярию. Мы даже оспу извели на всей планете, наши ученые сначала победили ее в СССР, а потом предложили ВОЗ, и они согласились. Избавили Азию и Африку от черной оспы.

Ну и сегодня, если хотите победить эту болезнь (коронавирус) и вылезти из кризиса тяжелого, руководствуйтесь советами Ленина, и все будет в порядке.

К Мавзолею – в масках

-Геннадий Андреевич, вы вместе с однопартийцами обычно в день рожденья Ленина приходите на Красную площадь, к его Мавзолею. Но сейчас – режим самоизоляции, группами собираться нельзя.

- Мы будем возлагать венки на Красной площади (фоторепортаж смотрите здесь). Несмотря на ситуацию, нам разрешили. С соблюдением, конечно, всевозможных медицинских норм, но поклонимся вождю. И по всей стране произойдет то же самое. У нас, кстати, состоится всесоюзное торжественное интернет-собрание. Участники - по всей планете.

- В масках будете?

- С соблюдением санитарной дистанции. Наблюдайте и радуйтесь.

- В этом году у Ленина грандиозная дата – 150-летие со дня рождения. В иное время были бы такие пышные празднества, а нынче – так скромно…

- Ну, ситуация с эпидемией подвела. Но мы, компартия, готовились к юбилею загодя. Еще в прошлом году приняли решение о награждении выдающихся деятелей Ленинскими премиями. Это все выдающиеся деятели коммунистического движения: Рауль Кастро – глава Республики Кубы, Николай Губенко – замечательный актер, режиссер, руководитель театра и общественный деятель, потрясающий Минский музей Великой Отечественной войны, замечательное хозяйство «Усолье Сибирское», Александр Кравец – первый секретарь Омского обкома КПРФ.

- Словом, не перевелись еще люди коммунистической закалки! Геннадий Андреевич, берегите себя! Будет у генерального секретаря здоровье – будет и у партии.

- Хоть кто-то о моем здоровье заботится.

А кто для вас Ленин?.

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