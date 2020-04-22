В немецких зоопарках хотят скармливать животных друг другу

Карантин довел до ручки зоопарки Германии. Вместо толп гостей в светлые весенние дни - там пустота. Как передает BBC, представители зоопарка Ноймюнстера заявили, что если в ближайшее время ситуация с финансированием не улучшится, - они пойдут на крайние меры.

- У нерпы, например, зверский аппетит, - жалуется представитель зоопарка Верена Каспари, - в день она съедает от трех до пяти килограммов рыбы. Порва мяса нужна льву. А сколько зелени требуется слонам! Не говоря уже о том, что нужно поддерживать среду обитания животных: в евроцент вылетает обогрев каждого тропического вольера, освещение и охлаждение бассейнов. Приплюсуем к тому медикаменты, подкормки, витамины...

Сотрудница зоопарка заявляет со всей ответственностью: "Если ситуация не улучшится, мне придется усыплять зверей. Это лучше, чем смотреть, как они мучительно умирают от голода.

"В крайнем случае, - признается Верена, - мы готовы скормить одних животных другим".

Ее зоопарк принадлежит ассоциации, не входящей в государственный чрезвычайный фонд для малого бизнеса, что не редкость для Германии. По общим оценкам, потеря дохода зоопарка этой весной составит около 175 000 евро (152 400 фунтов стерлингов).

Помимо прямых обращений за общественными пожертвованиями, немецкие зоопарки совместно запрашивают государственную помощь на сумму 100 млн евро.

Животные без зрителей

Владельцы зоопарков жалуются, что карантин - серьезное испытание для животных. Им не хватает внимания, к которому зверушки привыкли.

"Особенно страдают тюлени, обезьяны и попугаи, - говорит Филлина Хахмейстер из Берлинского зоопарка. - Они испытывают стресс, худеют и испытывают что-то типа человеческой грусти.

Но грусть взрослых особей - цветочки по сравнению с тем, что придется пережить детенышам, родившимся в период пандемии. Возможно, им не будет хватать питания. А по окончании карантина, неприученные к контакту с посетителями зверьки серьезно стрессанут.

(К чему может привести стресс и неприученность к контакту с человеком - показывает опыт проехидны Смолла, обитавшего в Московском Зоопарке. О том, что проехидна вообще существуют, многие узнали только когда Смолл умер. Животное не показывали людям, потому что встреча с двуногими обернулась бы для него еще большим горем. Смолл и без того обитал в отдельной клетке, сильно грустил и ему давали антидепрессанты).

Берлинский зоопарк передает, что в пандемию грустить начали даже панды, обычно делающие вид, что они живут во внутренней Монголии. Если раньше толстые панды могли вальяжно развалившись, жевать бамбук перед сотнями фотокамер и делать вид, что им вообще все равно, то сейчас, едва завидев какого-нибудь одинокого сотрудника, зверушки со всех лап бегут к нему, хватаются за прутья вольеров и того и гляди, закричат на чистом немецком, чтобы только привлечь к себе внимание.