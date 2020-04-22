ВКонтакте и Одноклассники проведут трансляции Московского международного Салона образования

В рамках программы поддержки дистанционного образования Mail.ru Group станет стратегическим партнером Московского международного Салона образования (ММСО). Компания проведет трансляции крупнейшего образовательного события в социальных сетях Одноклассники и ВКонтакте.

В 2020 году ММСО впервые состоится полностью в онлайн-формате. С 26 по 29 апреля на площадке пройдут прямые трансляции двухсот мероприятий. Главными темами станут реакция образовательной системы на форс-мажорные обстоятельства пандемии и контуры образования будущего. В трансляциях примет участие тысяча экспертов сферы образования, представителей государственных институтов и деловых кругов. Среди спикеров – основатель Института развития семейного устройства Людмила Петрановская, главный редактор онлайн-издания «Мел» Надя Папудогло, научный руководитель Института образования НИУ ВШЭ Исак Фрумин, глобальный директор по вопросам образования KidZania Гер Граус и другие.

Трансляции ММСО в Одноклассниках и ВКонтакте смогут увидеть тысячи зрителей – педагоги вузов и учителя, школьники и их родители, абитуриенты и студенты, методисты и управленцы. Для школьников и их родителей участие в ММСО-2020 – возможность найти общий язык и обсудить вопросы, которые не поднимает традиционная школа, например, сексуальное образование или финансовую грамотность подростков.

«Мы рады стать партнером Московского международного Салона образования. В этом году мероприятие впервые пройдет полностью в онлайне — и станет гораздо масштабнее: трансляции выступлений и круглых столов в Одноклассниках и ВКонтакте смогут увидеть тысячи людей по всему миру. В сфере образования ситуация сейчас меняется буквально каждую неделю: из-за карантина переход к дистанционному обучению многократно ускорился. Мы один из крупнейших игроков в онлайн-образовании в России, и сейчас бесплатно помогаем школам, колледжам и вузам наладить обучение в новых условиях, не останавливая образовательный процесс — обязательно поделимся этим опытом в рамках Салона», — комментирует директор Mail.ru Group по работе с вузами Сергей Марданов.

«ММСО является коммуникационной платформой для всех участников экосистемы образования. Наша ключевая идея – создание среды для качественного диалога, преодоления коммуникационных разрывов и выстраивания горизонтальных связей между представителями регионов, чиновниками, представителями бизнеса, международными экспертами, педагогами, подростками и родителями. Стратегическое партнерство с Mail.ru Group дает нам большие возможности для того, чтобы принципиально изменить охват аудитории наших событий, и сделать темы, связанные с современным образованием, актуальными не только для профессионального сообщества, но и для всего общества в целом, так как сегодня мы видим отчетливый тренд, когда образование выходит за стены традиционных институций», – рассказал директор Московского международного Салона образования Максим Казарновский.

Новым элементом ММСО-2020 станет формат «ММСО-University» – агрегатор лучших образовательных практик для представителей профессионального сообщества. Педагоги со всей страны смогут выстроить индивидуальные треки повышения своего профессионального мастерства, не выходя из дома.

Прямая трансляция ММСО будет доступна на сайте www.mmco-expo.ru и в группах Салона в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Участие во всех мероприятиях бесплатное.