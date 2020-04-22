Стоит дорого, "побочка" серьезная: что известно о препарате, которым спасают Анастасию Заворотнюк

Новость о том, что врачи спасают Анастасию Заворотнюк от глиобластомы - одной из самых агрессивных опухолей мозга чудо-препаратом из США и уже добились значительных успехов, подарила надежду не только поклонникам актрисы, но и тысячам онкобольных. Что это за лекарство? Неужели найден революционный препарат, способный изменить ход болезни даже при самом страшном диагнозе? И главное - доступны ли чудо-таблетки другим пациентам? На эти вопросы kp.ru ответил врач-онколог, доктор медицинских наук Игорь Долгополов.

- Keytruda (Кейтруда) - препарат относительно новый. Появился в России в мае 2018 года, его довольно часто используют, - рассказал Игорь Долгополов.

- Говорят, это таблетки производства США?

- Ну не знаю, какие там у Заворотнюк таблетки. Но у нас зарегистрирован препарат производства Ирландии, и он выпускается в ампулах. Кейтруда влияет на активацию иммунных клеток, которые должны бороться с опухолью. Показаний у него множество, одно из главных - меланома.

- Как по-вашему, это действительно революционное средство?

- Я не уверен, что этот препарат способен произвести революцию в лечении онкологических больных. Да, есть примеры клинического эффекта. Сейчас полдюжины таких препаратов появилось на рынке, они эффективно зарекомендовали себя против меланомы, например. В России Кейтруда входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), поэтому на нее зафиксирована предельно допустимая цена - около 155 тысяч рублей за ампулу 100 мг.

- На сколько этого хватит?

- Тут надо смотреть конкретный протокол лечения. Есть вариант 200 мг раз в три недели, есть - по 3-10 мг на каждый килограмм веса и так далее. Но в любом случае, одной ампулой вряд ли обойдешься - обычно требуется хотя бы 3-4. Так что это недешево.

- Но раз Кейтруда в списке ЖНВЛП - его можно получить бесплатно?

- Теоретически да. Другой вопрос, сколько придется ждать.

- Это самостоятельные препарат или его применяют в комплексе?

- Самостоятельный. То есть, например, одновременно с химиотерапией его применять нежелательно. Но можно дополнить другими медикаментами, активирующими иммунитет.

- А есть ли побочные эффекты?

- Безусловно, и в огромных количествах. Могут развиться аутоиммунные заболевания, гепатиты и так далее (среди указанных в инструкции побочных эффектов - также пневмония, экзема, панкреатит, повышение артериального давления, нарушение сердечного ритма и др. - Ред.). Как и от любых других препаратов, ломающих организм и идущих против природы.

- Но разве это против природы - повышать иммунитет?

- Конечно. Если вы думаете, что это из разряда, условно, витаминов или тех медикаментов, которые обычно выписывают при простуде, вы ошибаетесь. Это очень серьезное лекарство, которое действительно воздействует на организм. Всегда есть равнозначная цена, которую за лечение приходится платить своим здоровьем.

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