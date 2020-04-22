"Меня не интересует хайп": Юрий Стоянов на даче снимает мини-сериал

Юрий Стоянов самоизолировался, но продолжает работать. Помогает ему супруга, а дочь готовится к выпускным экзаменам. В четверг 23 апреля на «России» премьерный выпуск его шоу «100Янов», а по понедельникам, средам и пятницам запускается интернет-проект «Стоянов на изоляции». Мы с Юрием Николаевичем обсудили перемены в жизни и работе.

- Юрий Николаевич, где вы самоизолировались, чем целыми днями заняты?

- Я нахожусь недалеко от Москвы на даче вместе с семьей. На этой даче я бывал максимум четыре раза в году, и только сейчас я оценил все преимущества того, что она есть. Пятьдесят шагов вперед и пятьдесят назад – это и есть кусочек свободы и здоровья. У меня был хронический недосып, накопившийся за полгода. Поэтому сначала несколько дней ушло на высыпание. Последнее время я уделял мало внимания игре на гитаре. Слава богу, сейчас не надо стричь ногти на правой руке, и я могу играть на гитаре – у меня ногтевая техника игры, а во время съемок в кино я не могу себе позволить ходить с длинными ногтями. Во дворе на даче есть 20 яблонь и пока еще не очень ухоженная земля. Жена Лена у меня любит все эти дачные работы, а я хожу с ножницами и пилой: спиливаю, состригаю. От срезанных сухих яблонь остались пни, из пней я стал делать пепельницы. Их тут уже больше, чем курящих – я один курю. Успеваю писать свою третью книжку. Если честно, то времени не хватает. Причем не хватает серьезно.

- Народ жалуется, что замучил «день сурка». А вам не скучно?

- Я запускаю свой горизонтальный мини-сериал «Стоянов на изоляции», его можно будет посмотреть на всех популярных платформах – в «Яндекс. Эфире», на YouTube, в «Одноклассниках» и других соцсетях. Это короткие вайны о самоизоляции – общение с женой, соседями, смешные советы по борьбе с коронавирусом. Снимает на телефон психотерапевтические ролики с моим участием жена, и голос за кадром – ее. Впервые идея мини-сериала про разных людей на изоляции появилась, когда нашел здесь на даче на чердаке пакет с париками, оставшимися после съемок «Городка». Париков штук 12! Монтирует ролики монтажер из «Городка» Паша Медведев - мы опять воссоединились для работы над этим форматом. Поэтому те, кто любил «Городок», возможно, услышат что-то узнаваемое. В моем мини-сериале впервые услышите то, что я никогда себе не позволял в кадре – легкую ненормативность: на самоизоляции я буду говорить тем языком, которым говорят друг с другом люди в жизни. Снимаю по два ролика в день, предварительно так рассчитал пространства участка и дома, чтобы хватило локаций до конца апреля точно. День таким образом предельно заполнен.

- Многие звезды ищут новые способы заработка на карантине. В чем для вас интерес «Стоянова на изоляции»?

- Меня не интересует хайп. Кроме того, этот проект бесплатный, в нем никакой монетизации. Я не зарабатываю на нем деньги. Не знаю, что там будет впереди, но меня это не интересует сейчас. «Стоянов на изоляции» - это способ душевного и профессионального выживания.

Кадр из телешоу «100ЯНОВ».

- Ваша дочь Катя в этом году заканчивает школу. Как проходит подготовка к ЕГЭ?

- У нее онлайн учеба с 9.00 до 14.30 занимается по графику, остальное время делает уроки. Дочка готовиться к ЕГЭ. Все мы хотим получить ответ на вопрос: будет ли он вообще и в какой форме? Дети оказались в обстоятельствах, которые сильно отличаются от прошлого года. Это, мягко говоря. Я хочу понять, как это будет учитываться. Все оказались в сложном положении, но меня больше всего беспокоит, как это скажется на выпускниках этого коронавирусного года. Самое легкое с чиновничьей точки зрения – ничего не придумать. Но всем понятно, что коррекция ЕГЭ с учетом новых обстоятельств должна произойти. И чиновникам от образования уже пора объявить каким образом. Хочется, чтобы они уже как-то озвучили свою позицию, потому что от их решения зависит судьба целого поколения семнадцатилетних.

- Многие артисты уже шутят, что «пенсия нас спасёт». Она из-за столичной надбавки приличная у заслуженных и народных артистов. Театры не работают. Старт съёмок кино и сериалов отложен на неопределённый срок. У вас много планов нарушилось? Сильно пострадали от остановки индустрии?

- У меня отменены гастроли в Австралии, Новой Зеландии, Англии, Поволжье, Калининграде, Санкт-Петербурге и других городах. К счастью, накануне объявления пандемии у меня закончились съемки большей части очень хорошего сериала, с которым связываю больше надежды. Играю следователя старой закалки, которого зовут Марлен – имя расшифровывается, как Маркс Ленин. С 1 апреля должны были начаться съемки другого сериала, вот они перенеслись. Из-за этого графики будущих съемок теперь наезжают один на другой – как это будут разруливать пока не представляю. Так же пока не представляю сам процесс – вот разрешат нам входить в кадр, и как я буду целоваться, обниматься в кадре или говорить: «Ты больше не будешь этот бутерброд, можно я доем?» Я этого не буду делать! У нас ведь сейчас рефлексы вырабатываются новые. Как будет выкручиваться режиссер - не знаю. Но я их уже предупредил о соблюдении дистанции в полтора метра (Смеется).

Кадр из телешоу «100ЯНОВ».

- Теперь на ТВ стараются нам показывать больше юмористических передач. Ваше «100ЯНОВ»-шоу будете актуализировать под главную тему сегодняшнего дня?

- Минимально! Эти программы были готовы несколько месяцев назад. Дальше изменилась действительность, изменился мир, и мы задумались: надо оперативно среагировать внутри шоу на эти перемены? Принципиальная позиция и наша, и канала: ни в коем случае не переделывать программу под новые обстоятельства. Потому что актуальность юмора – это не обязательно сиюминутность, есть большие и серьезные темы, над которыми мы смеемся, грустим, и которые не вызовут тревоги, негатива, которые не построены на большой общей беде. Я, к примеру, с удовольствием смотрю старый «Камеди Клаб». Поэтому не надо переснимать! Мне хочется, чтобы наша передача «100ЯНОВ» была интересна гораздо дольше, чем продлится карантин, который все равно скоро закончится. Как говорил Семен Кирсанов:

Будто будет жизнь, как та

Где давно уже я не был,

На душе, как в синем небе,

После ливня – чистота.

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