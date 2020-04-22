2020-04-22T16:48:04+03:00
Экономика

Хоть залейся: глава Минпромторга заявил, что все потребители в России обеспечены антисептиками

Со времени объявления пандемии их производство в стране увеличилось в 8 раз
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
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Производство кожных антисептиков выросло с 45 тысяч литров в сутки в начале марта почти до 300 тысяч. Фото: Сергей Бобылев/ТАССПроизводство кожных антисептиков выросло с 45 тысяч литров в сутки в начале марта почти до 300 тысяч. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Каждый день в России производится более 300 тысяч литров антисептиков, в то время, как до пандемии выпускалось около 40 тысяч литров. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

- По антисептикам на сегодняшний день вопросов нет, ими обеспечены все категории потребителей, - сказал Мантуров.

В Минпромторге считают, что пик спроса на антисептики уже пройден. Сейчас антисептики производят более 60 компаний, в том числе парфюмерно-косметические.

Глава Минпромторга Денис Мантуров. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава Минпромторга Денис Мантуров.Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 8 раз увеличится в России и производство аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В апреле будет выпущено 800 аппаратов ИВЛ, в мае - 2,5 тысячи, в июне - 3,5 тысячи.

Мантуров призвал регионы активнее закупать средства защиты от коронавируса.

- Амурская область - ноль закупок, республика Алтай - ноль закупок, Тыва - ноль закупок, Алтайский край вот заказал впервые 2 тысячи костюмов. Может быть, они решают эту проблему самостоятельно, но, например, ни в правительстве, ни в информационном центре по коронавирусу такой информации, к сожалению, нет, - заявил Мантуров.

По его словам, если у регионов возникнет срочная потребность в средствах индивидуальной защиты, решить эту проблему оперативно будет невозможно.

- С данной ситуацией необходимо разобраться, чтобы инертность не привела к пожару, - заметил Мантуров.

Он также назвал регионы, которые наиболее активно работают с Минпромторгом, приобретая средства индивидуальной защиты. Это Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Севастополь, Приморский и Краснодарский края, республики Коми и Марий Эл, Камчатский край, Тульская, Псковская, Липецкая области и Ставрополье.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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