Минпромторг: контролировать продажу медицинских масок будут регионы

Правительство приостановило действие своего же постановления о государственном регулировании цен на маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты. Как писала «Комсомолка», в постановлении говорилось, что медицинские маски (имеющие соответствующий сертификат Минздрава) должны продаваться только в аптеках, а их продажа в магазинах и других местах запрещалась. Кроме того, для ограничения спекуляций вводился предельный уровень надбавки на каждом этапе перепродажи — 10%. А аптеки могли прибавить к цене маски только 10 копеек.

«С учётом конструктивной позиции регионов и их готовности взять на себя ответственность за контроль над оборотом указанной продукции в субъектах было принято решение о приостановке действия постановления №431 как особой меры. В случае необходимости действие указанного постановления может быть возобновлено по отдельному решению Правительства», - такое пояснение дали «КП» в Минпромторге.

Что это значит? То, что в каждом регионе своя ситуация, и там решили самостоятельно определять, где какими масками торговать и кого и как ограничивать — или вообще не ограничивать.

К слову, отмену постановления предрекали предприниматели, занимающиеся пошивом масок. Слишком уж оно оторванное от жизни, говорили они.

- Ну вот смотрите: есть производитель, заключил он договор с крупным покупателем на поставку нескольких миллионов одноразовых масок, - обрисовал ситуацию директор одного из предприятий. - Себестоимость маски на автоматической китайской линии — рубль с копейками, ну два. Хорошо, разными хитростями до пятерки можно поднять. Согласно постановлению, завод должен продавать эти маски с наценкой 10 процентов — то есть, получается, за пять с полтиной максимум. А на рынке сложилась такая ситуация, что если предложить партию на миллион масок по 20 рублей за штуку, то мне спасибо скажут и в ножки поклонятся.

Еще одна проблема, решения которой постановление не предусмотрело, — как быть с уже заключенными контрактами. Вот покупает крупный оптовик на заводе партию тех же самых масок по 20 руб за штуку. А тут постановление. Что, он спокойно может потребовать пересмотра цены с учетом ограничительных 10 процентов? За два-двадцать или в лучшем случае пять рэ с полтиной? Да с такой доходностью предприниматель, закупивший в Китае линию по производству масок, будет ее отбивать до марковкина заговения. Не пойдет на это никто.

Или если оптовик уже купил партию по 20 руб за штуку. Тогда по постановлению он сможет продавать товар только за 22 рубля. Ему это надо?

Ясно, что бизнес просто проигнорировал документ. Государство захотело навести порядок, громко заявило об этом, а как дошло до дела — не смогло. Маски в аптеках не появились. Более того, все чаще говорят и о нехватке необходимых средств защиты в больницах: у медиков нет в достаточном количестве респираторов, перчаток, защитных костюмов — эти средства тоже были упомянуты в отмененном постановлении.

Смогут ли сами регионы навести у себя порядок — «Комсомолка» будет следить за ситуацией.