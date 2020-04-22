Центробанк потратил на поддержку рубля почти пять миллиардов долларов

Во вторник ЦБ продал на открытом рынке больше 220 млн долларов (около 17 млрд рублей). Такие данные содержатся в отчете финансового регулятора. Это рекордная сумма с начала резкого падения цен на нефть, то есть с 10 марта. До этого ЦБ обходился менее крупными вливаниями.

Ежедневная продажа валюты связана с так называемым «бюджетным правилом». Минфин еще несколько лет назад настроил систему таким образом, чтобы федеральная казна почти не зависела от стоимости нефти. В итоге, когда баррель стоил больше $42 (а в начале года это было $60 - 70), то излишние доходы отправлялись в Фонд национального благосостояния. Это помогало и копить резервы, и не давать рублю слишком сильно укрепляться.

Сейчас обратная ситуация. Нефть стоит меньше $20 за баррель. Поэтому бюджетное правило работает в другую сторону. Накопленные резервы ЦБ по распоряжению Минфина продает на открытом рынке. Это помогает и получать дополнительные деньги для выполнения бюджетных обязательств, и сдерживать ослабление рубля.

Другими словами, еще пять лет назад такая дешевая нефть вызвала бы резкую девальвацию национальной валюты. Доллар при таких сырьевых котировках стоил бы больше 100 рублей. Но теперь за счет сдерживающего механизма в виде бюджетного правила иностранная валюта хоть и укрепляется, но не очень быстро. Тем более что пять миллиардов долларов (больше 350 млрд рублей), потраченные за полтора месяца, - это меньше 1% от наших международных резервов. К примеру, в кризис 2008 года траты были на порядок больше.

И наконец, еще один важный фактор, который снижает спрос на иностранную валюту - это отсутствие покупок со стороны населения. Отдых за границей в этом году под большим вопросом. Поэтому доллары и евро по их прямому назначению никому не нужны. А спекулянты в условиях общемирового кризиса активно покупают рублевые гособлигации (ОФЗ), которые приносят 6% годовых. На фоне иностранных ценных бумаг с нулевой и даже отрицательной доходностью они выглядят привлекательно.

Кстати, к концу торгового дня в среду, 22 апреля, за доллар дают меньше 76 рублей. А за евро - 82,5 рубля. Иностранные валюты слабеют на 1,5% вслед за дорожающей на 10% нефтью.

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