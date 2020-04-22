Порошина сбросила 6 кг и влезла в дудочки, а Ивакова вышла в голом платье: модницы на карантине удивили нарядами

Артисты на карантине наряжаются все больше для прямых эфиров в инстаграме. И только единицы продолжают изредка, но выгуливать новые прически и красивые наряды. Случается это ради съемок в телешоу. Самые красивые образы сейчас можно увидеть по воскресеньям в телешоу «Танцы со звездами». Все артисты перед каждым эфиром сдают тесты, соблюдают меры предосторожности, готовят не только новые танца, но и выбирают яркие образы. В танцах наряд – важный элемент успеха. Мы выбрали самые удачные образы с последнего выпуска «Танцев со звездами».

Первое место – у многодетной матери Марии Порошиной. «Я похудела на шесть кг!» - не стала скрывать Мария. А еще она перекрасилась, подстриглась, и, благодаря возможностям новой фигуры, смогла танцевать в узких брюках. Еще недавно Мария скрывала фигуру под объемными платьями, но танцы – лучший фитнес, поэтому тренировки в паре с диетой не прошли даром. Порошина танцевала в образе стража порядка. А стилисты уже назвали его образом «сексуальной учительницы» - это тренд весны и лета. В образе Порошиной стилисты отметили сразу три модных тренда: насыщенный синий цвет, «школьный» приталенный пиджак, свободные сверху и зауженные к щиколотке брюки.

На втором месте – самая сексуальная участница проекта Мария Ивакова. У Марии очень танцевальный наряд, поэтому очень откровенный. Видно все! Но стилисты отмечают модные тренды – ультраглубокий вырез и актуальные элементы декора. Дело в том, что летом советуют носить принты с изображениями обитателей тропического леса, а также лиан, листьев, цветов, экзотических птиц. Это - альтернатива классическим цветочкам.

Мария Ивакова.

Бронза у Екатерины Варнавы. Стройной Кате очень подошел балахон в стиле Примадонны. В 2020-м году балахоны, подъюбники модные дома разрешили носить не только дамам, которые скрывают изъяны фигуры. В балахонах на показах перед карантином щеголяли высокие и худые модели – точь в точь, как наша Варнава. В танцевальном наряде Екатерины сочетается два очень модных цвета – куркума и белый. Ну и чем больше платье похоже на конфетную обертку – тем моднее. Так что, Екатерину можно смело назвать «бронзовой» модницей танцпола.

Екатерина Варнава.

Приз зрительских симпатий получила Алена Бабенко – за модное плетение косичек. Звезды Голливуда уже назвали такую прическу, как у Бабенко – главной карантинной «укладкой».

Алена Бабенко.

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