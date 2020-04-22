Коронавирус для медиков - как война с Грузией для армии

По решению президента, медики, которые непосредственно работают с заболевшими коронавирусом, получат такие же страховые гарантии, как личный состав Вооруженных сил. Все правильно, они сейчас на передовой. 16 апреля, к примеру, в центральной горбольнице Ульяновска от коронавируса скончался 67-летний врач-рентгенолог Владимир Фиошин из Карсуна. В его честь собираются назвать госпиталь. И вот эти доплаты по 80 тысяч врачам, 50 - медсестрам и сотрудникам скорой помощи, 25 фельдшерам и водителям – это «боевые».

Сейчас, конечно, их всех надо поддержать, кто чем может. Да просто даже информационно, как мы это делаем с нашими военными, которые совершают подвиг.

Но на самом деле, это еще и отличная возможность провести ревизию.

Если, опять же, сравнивать с оборонной сферой, для системы здравоохранения коронавирус сегодня – это война 08.08.08, которая вскрыла целый пласт проблем в армии. Всегда вспоминаю простой, но показательный пример. 9 августа командующий 58 армий наводил реактивную артиллерию на грузинские танки, которые лупили по нам, с моего спутникового телефона. Связи толком не было. Простые солдаты на передовой проявляли чудеса героизма, побеждая зачастую не благодаря, а вопреки.

И после той войны государство наконец повернулось лицом к армии, начались реформы. В ней, конечно, и сейчас не все безоблачно, но это уже совсем другая армия. С этим глупо спорить. Так и с медициной надо. Просеивать весь этот информационный поток, отсекая фейки и вбросы, выуживать слабые места и укреплять их рублем и технологиями. Новая больница в Москве – отлично. Но пора обратить внимание на регионы.

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