2020-04-22T22:02:54+03:00
Звезды

«Это бред собачий!» - Наталья Фатеева опровергла слухи о том, что половина ее квартиры принадлежит помощнику Бари Алибасова

Народная артистка России просит не связывать ее имя со скандальной историей в семье Федосеевой-Шукшиной
Татьяна ЗИМНЯЯ
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Актриса Наталья Фатеева.Актриса Наталья Фатеева.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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В эфире программы «Пусть говорят», посвященной новому витку конфликта между потомками Василия Шукшина, прозвучала другая скандальная «новость». Мало того, что Бари Алибасов переписал на своего помощника квартиру своей жены Лидии Федосеевой-Шукшиной в Новой Москве, так еще и «посягнул» на элитную жилплощадь другой знаменитой актрисы – Натальи Фатеевой. По версии одного из экспертов, половина пятикомнатной квартиры Натальи Фатеевой принадлежит Сергею Моцарю.

Помощник Алибасова действительно частый гость в доме 85-летней актрисы, которая после неудачной операции на бедре передвигается на костылях. И в магазин ей сходить сложно. Но, как уверяет Алибасов, это помощь абсолютно бескорыстная.

«Это ложь, - набросился Алибасов на эксперта, который его ошельмовал. – Сережа помогает Наташе и не берет с нее ни копейки».

Чтобы не гадать, что правда, а что нет, мы позвонили напрямую Наталье Фатеевой.

- Говорят, Бари Каримович или его помощник стали хозяевами половины вашей квартиры на Фрунзенской набережной?

- Что-что?! Я в шоке, - Наталья Николаевна не скупится на экспрессию. - Просто безобразие! Почему мое имя впутали, даже не знаю. И не хочу на эту тему говорить. Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина притворяется и вообще все врет. Я не хочу к этому иметь никакого отношения.

- То есть помощник Алибасова не владеет половиной вашей квартиры?

- Что за бред собачий! Даже не хочу это обсуждать…

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ИСТОЧНИК KP.RU

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