«Толпы у мечети не будет»: Мусульман призвали молиться дома

Вечером в этот четверг у мусульман начинается Рамадан — священный месяц поста. Верующие вспоминают историю, когда Муххамед получил весть, что Аллах выбрал его пророком. Заканчивается пост 23 мая праздником разговления — Ураза Байрамом.

По традиции, во время Рамадана мусульмане собирались в мечетях для совместной молитвы. Жали друг другу руки, обнимались. У мечетей разбивали шатры, где после заката солнца проходили совместные разговления (ифтары), намазы и проповеди имама.

- Мы призвали правоверных сделать свои дома мечетями, а семьи — общинами. Поэтому ифтары станут семейными. Необходимые молитвы мусульмане будут читать самостоятельно, - сказал муфтий Московской области Рушан Аббясов. - Есть даже изречение пророка Мухаммеда, согласно которому коллективная молитва лучше индивидуальной в 27 раз. Правда, сегодня мы ограничены в этом. Однако Всевышний видит, что происходит: нынешняя ситуация возникла не по нашей воле.

Но будут следовать этим призывам верующие?

- У мусульман жесткое подчинение духовным властям, - объяснил «КП» религиовед Федор Куприянов. - Если им мулла сказал: «Молимся дома» - тут беспрекословное подчинение. К такому же призыву от светских властей мусульмане бы вряд ли прислушались. Тут важно понимать: для мусульманина мечеть — это место для молитвы. Он может расстелить коврик дома или на улицы — это тоже становится местом для молитвы. А вот у православных иначе. Для них церковь — это место, где мы принимаем таинства. И дома это сделать сложнее.

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