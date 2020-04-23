В Китае — новая вспышка коронавируса, теперь — у границ с Россией

Казалось, Поднебесная победила COVID-19, а город Ухань, где эта болезнь возникла четыре месяца назад, возвращается к жизни. Но, как и предсказывали эксперты, пришла вторая волна эпидемии. Новая вспышка — в Харбине, столице 38-миллионной провинции Хэйлунцзян, бедного региона на северо-востоке КНР. И, кстати, пограничного с Россией.

Пока новых «ковидников» мало, порядка нескольких сотен человек. Но почти все прибыли с того берега Амура (эта провинция ведёт с нашим Приморьем активную торговлю, соответственно, много взаимных контактов). Из-за чего некоторые китайские блогеры стали утверждать, будто во второй волне коронавируса как раз Россия и виновата.

Способы борьбы с эпидемией странные. Власти Харбина объявили, что 27-29 апреля в городские районы, где отмечена вспышка «короны», будет остановлена подача электричества и воды. Почему — не объясняют. Но явно не ремонт.

— Первоначально, в «Уханьский период», в Харбине случаев заражения было мало, карантин применялся слабо. Но теперь местные власти качнули маятник в обратную сторону, — рассказывает китаист Николай Вавилов. — В Харбине 10 млн жителей, с четверга в город запрещён въезд для машин, не имеющих харбинских номеров, в двух районах введена полная блокада (население их — 2 млн чел., хотя больных, ещё раз подчеркну, пока лишь несколько сотен).

— При этом ещё одна вспышка вируса отмечена в Северо-Западном Китае, в Сиане (провинция Шэнси, откуда родом семья председателя Си Цзиньпина). Но в этом городе, несмотря на всё его значение, жёсткой блокады почему-то не вводят, в отличие от Харбина. Ведь вторая волна коронавируса вместе с очередным карантином может окончательно убить китайскую экономику, — продолжает Вавилов. — Что заставляет задуматься, а на чьей стороне играют власти северо-восточного региона, ведь они наверняка понимают: в дотационной провинции Хэйлунцзян карантин (и массовая безработица из-за него) грозят социальным взрывом у самых границ России, — полагает эксперт.

И ещё одна, третья вспышка «ковида» происходит в Пекине, а элитном районе Чаяон: здесь больше всего иностранцев, тут находятся зарубежные посольства, в том числе российское и американское, офисы крупнейших корпораций. Сейчас передвижение по району ограничено. Возможно, это связано с дополнительными мерами безопасности из-за того, что 26-29 апреля ожидается собрание Постоянного комитета парламента КНР, где должны быть приняты важные политические решения.

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