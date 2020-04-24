2020-04-24T11:50:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус: в поиске противодействия

Коронавирус превратил практикующих врачей всего мира в исследователей. Заболевание продолжает стремительно идти по планете, под угрозой все еще находятся жизни миллионов
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Коронавирус начинает невероятно быстро создавать свои бесчисленные копии и заражать соседние клеткиКоронавирус начинает невероятно быстро создавать свои бесчисленные копии и заражать соседние клеткиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Перед врачами стоит задача не только узнать, что представляет собой опасный вирус, но и спасти людей, не навредив им.

Как вирус заражает человека?

Американская медицинская ассоциация описала путь проникновения коронавируса в организм человека. Он выглядит так же, как и все РНК-вирусы: с помощью S-белка коронавирус прикрепляется к рецептору на поверхности человеческой клетки, сливается с клеточной мембраной и попадает в клетку. А дальше коронавирус начинает невероятно быстро создавать свои бесчисленные копии и заражать соседние клетки.

Что же действует на коронавирус?

Согласно информации Pravda.ru японский препарат мезилат камостата, который применяется в терапии онкологических заболеваний, действует на коронавирус и замедляет его проникновение в клетку.

Умифеновир препятствует взаимодействию S-белка вируса с рецептором клетки-хозяина. Иными словами, блокирует слияние мембран коронавирусной оболочки с мембраной клетки человека.

Чтобы тормозить вход вируса в клетку, используется противомалярийный хлорахин. Препараты от ВИЧ — лопинавир/ритонавир — замедляют копирование новых вирусных белков. Наконец, приостанавливают синтез РНК-вируса - ремдесивир и рибавирин.

Увы, большинство указанных препаратов строго рецептурны, должны применяться под контролем врача и имеют серьезные побочные явления: почечную недостаточность, бронхоспазм, проблемы с сердцем и другие.

Опыт китайских специалистов

Врачи в Китае первыми столкнулись с неизвестной прежде болезнью — во время эпидемии им пришлось испробовать все существующие противовирусные препараты. Китайские ученые сравнили действие различных препаратов.

Как сообщают Известия, в одном из исследований, заболевших коронавирусом пациентов разделили на две группы. В первой зараженные получали препараты, применяемые при ВИЧ-инфекции (лопинавир и ритонавир), во второй — арбидол (умифеновир).

Спустя две недели у всех больных, принимающих арбидол, вируса в крови не обнаружили. У 47% пациентов в группе, которая принимала препараты от ВИЧ, копии коронавируса еще присутствовали в крови. При этом ни в одной из групп не развилась тяжелая пневмония или проявления дыхательной недостаточности.

Спаситель человечества в толстовке.Знаете, как выглядит главный разработчик российской вакцины против коронавируса? Скорее всего, не так, как вы себе его представляете

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