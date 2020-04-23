Антимонопольная служба нашла «вопиющие факты» о завышении цен на лимоны

- 50 рублей за один лимон? Когда такое было? - возмущается москвичка на кассе одного из самых популярных продуктовых.

Народ жалуется и негодует уже месяц. Лимонный кризис, в отличие от имбирного, еще не преодолен. Целебный корень спокойно себе лежит на прилавке по 400 рублей за кило против 3000 рублей в начале апреля.

А эпопея с цитрусовыми еще не закончилась. До коронавируса цена на была по 100, ну пусть 150 рублей за килограмм. Почему сейчас 400, да еще и в такое время?

Ответить на эти вопросы люди призывали контролирующие органы, но там лишь разводили руками, мол, это не социально значимый продукт и следить за ценами на него мы не будем.

Но к концу апреля Федеральная антимонопольная служба все-таки решила заняться лимонным вопросом. В условиях режима самоизоляции созвала представителей всех крупнейших торговых сетей на онлайн-видеоконференцию. «Комсомолка» наблюдала за публичной частью совещания.

ВСПЛЫВАЮТ ФЕЙКИ, ЧТО ЛИМОН НАС СПАСЕТ

- Ситуация с розничными ценами на социально значимые продукты питания у розницы уже стабилизирована, дефицита не наблюдается, товарные запасы значительны, угроз мы не видим, - открыл собрание Алексей Доценко, замруководителя ФАС России.

То есть цены на хлеб, крупы, яйца, масло, овощи, фрукты, мясо, рыбу и другое необходимое проверяют каждый день и не допускают завышений.

Однако в ФАС признали, что количество поступивших к ним жалоб о ценах на лимоны зашкаливает. И ведомство решило разобраться в происходящем.

Ценник на лимоны в марте и апреле определили три фактора, которые сошлись в одном месте и в одно время: поставки из-за рубежа сократились до 41% от прежних объемов. Часть импортеров подняла цены до 50-57%. Наконец, резко вырос спрос.

- К сожалению, всплывают всяческие фейки о полезности тех или иных продуктов в период коронавируса, - вздыхает Андрей Тенишев, начальник управления по борьбе с картелями ФАС России. - Кто-то опять запустил слух, что только лимоны могут нас спасти. Все сошлось и обусловило рост цен. Но таких ценовых искажений можно было избежать или сделать не такими резкими.

Многие эксперты считают, что всему виной одни из двух: или жадные поставщики, или розница. Поэтому с помощью таможни в ФАС озвучили закупочные цены на лимоны: напрямую от импортера от 43 до 120 рублей, через посредников от 65 до 412 рублей за кило.

Следом антимонопольщики назвали, сколько фрукт стоил уже в магазине. Диапазон от 87 до 428 рублей за кг по данным на 31 марта.

А дальше дали слово торговым сетям «Ашан», «Х5 Ритейл групп» («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), «Магнит», «Лента», «Метро», «Билла», «Дикси», «Зельгрос». Их попросили назвать сегодняшнюю цену на лимоны на полках. Разброс был от 180 до 399 рублей за кг. Одна крупная сеть отказалась называть цену на полке публично.

ФАС подвела итог, мол, состояние лимонного рынка положительное. Но кому-то из продавцов придется готовиться к ревизии.

- У нас есть несколько просто вопиющих фактов, когда и у сетей, и у поставщиков на одном этапе наценка доходила до 300-400-500%, - заключил Тенишев. - Мы эти факты отфиксировали. Проверим поставщиков и некоторых из присутствующих тут товарищей. Коллеги, имейте ввиду, нами будет контролироваться каждый шаг и каждая сделка.

Сами сами ритейлеры обещали, что к концу апреля и началу мая лимоны начнут дешеветь. Поглядим, насколько.

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