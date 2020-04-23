Главврач больницы показал на видео опасность коронавируса: На аппаратах ИВЛ все больше молодежи!

- В последнее время к нам в отделение реанимации привозят очень много молодых пациентов в крайне тяжелом состоянии. Им требуется искусственная вентиляция легких (ИВЛ), - об этом рассказал в четверг, 23 апреля, главврач московской городской клинической больницы № 15 Валерий Вечорко.

Свои слова медик подтверждает ужасающей, но жизненной видеосъемкой. Врач проходит по реанимационному залу, где заполнены все койки. Больные не способны дышать самостоятельно. Подавляющее большинство из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Реанимации работают в загруженном режиме, пациентов очень много, говорит Вечорко. И с каждым днем, по его словам, больных становится все больше и больше. «Особенно молодых, в возрасте около 40 лет. Их привозят уже в тяжелом состоянии», - сообщает врач.

Главный врач московской городской клинической больницы № 15 Валерий Вечорко.

Мировая статистика сегодня приводит страшные цифры: до 80% пациентов, оказавшихся на ИВЛ, могут погибнуть.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/775072" frameborder="0"></iframe> Главврач ГКБ № 15 записал видео из реанимации.

- Избежать тяжелого состояния, попадания в реанимацию вы можете только одним способом, - говорит Валерий Вечорко. - Нужно находиться в режиме самоизоляции. Прекратите все лишние контакты. А при появлении каких-либо симптомов незамедлительно обращайтесь к врачу. Так вы сохраните жизнь и себе, и своим близким.

ОФИЦИАЛЬНО

- На прошлой неделе мы наблюдали стабилизацию ситуации в городе - рост госпитализаций с подозрением на COVID-19 не был зафиксирован, - сообщает Оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом.

Но сейчас ситуация меняется. Если 4 дня назад в сутки госпитализировали около 1300 человек, то в начале недели эта цифра увеличилась до 1400. Вчера было зафиксировано 1800 случаев. Сегодня этот показатель достиг 1900 госпитализаций в сутки.

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Почему молодежь и дети совсем не в безопасности от коронавируса

По данным Оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом, количество заболевших в Москве на 29 марта составляло 1014 человек.

Среди всех заболевших 46% - в возрасте от 35 до 64 лет.

Молодежь, то есть люди от 18 до 34 лет - 33,5%.

Еще 15% - люди старше 65 лет. (подробности) https://www.kp.ru/daily/27110.5/4186826/