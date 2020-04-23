2020-04-23T19:36:33+03:00
В мире

Cоздавать «свой ОПЕК» страны БРИКС не будут, но диалог по вопросам нефти продолжат

Об этом "КП" сообщил зам. директора департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Павел Князев
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Фото: REUTERS
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Отвечая на вопрос «Комсомольской правды» о том, будут ли страны БРИКС предпринимать совместные меры по координации политики в сфере экспорта и импорта нефти, зам. директора департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Павел Князев сообщил:

— Вопрос непростой. БРИКС уж точно не будет создавать «БРИКС-ОПЕК», поскольку из стран этой группы только Россия и в какой-то степени Бразилия являются экспортёрами, а все остальные [Китай, Индия, Южная Африка — ред.] — скорее, импортёрами нефти. Но роль БРИКС в контексте глобального управления — это координация наших подходов в крупных международных институтах. Идёт интенсивный диалог: как в контексте обсуждения энергетических вопросов в G20, так и собственно между странами БРИКС прорабатывается целый ряд направлений. Сегодня, действительно, это [цены на нефть — ред.] — один из ключевых вопросов: и для БРИКС, и в глобальном масштабе, — сообщил дипломат.

Это заявление последовало на презентации доклада Валдайского клуба «БРИКС и пандемия соперничества». Напомним, Валдайский клуб — авторитетная дискуссионная площадка, где обсуждаются вопросы глобальной безопасности в новом многополярном мире.

В последние два месяца, наряду с пандемией коронавируса, «болеют» и цены на чёрное золото: из-за того, что крупнейшие экспортёры нефти (включая членов ОПЕК) испытывали трудности с достижением договорённостей по объёмам и цене добычи, стоимость барреля этого полезного ископаемого опустилась с $60 до $23 и продолжает оставаться крайне нестабильной.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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