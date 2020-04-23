Когда москвичам разрешат гулять и нужно ли еще ужесточать ограничения: Собянин ответил на вопросы горожан о коронавирусе

Москва переживает непростое время, связанное с пандемией. Почти каждую неделю, начиная с марта, в городе закрывались фитнес-клубы, рестораны, магазины. Сейчас в столице и вовсе пропускной режим, нужно оформлять пропуск для передвижения в аптеку, на работу. У горожан накопилось много вопросов по текущей ситуации в Москве, и мэр столицы Сергей Собянин 23 апреля ответил на них в эфире телеканала «Россия 24».

- У нас нет какой-то драматической ситуации, но мы видим каждый день до 15% роста заболеваемости. К сожалению, проблема не уходит, она нарастает, - сказал мэр Москвы.

Еще не вышли на плато

- К сожалению не могу сказать, что мы вышли на плато, что у нас позитивная динамика. Более того я скажу, что даже середину пути не прошли. Да, сегодня наша медицинская система справляется с теми вызовы, которые стоят перед ней, с тем потоком пациентов, который добавляется, но, чтобы в дальнейшем справляться с этой ситуаций, необходимо увеличивать госпитальную сеть, количество коек, врачей. В ближайшую неделю-полторы предстоит почти удвоить количество коек, которые разворачивается для борьбы с коронавирусом. Еще несколько недель, как минимум, Москва будет справляться с теми вызовами, которые есть. Конечно, мы не должны рассчитывать на идеальную схемы, динамику, поэтому будем готовиться к любому развитию ситуации.

Мэр Москвы Сергей Собянин.Фото: Евгения ГУСЕВА

Больница в Вороновском лучше, чем в Ухани

- Не нужно сравнивать нашу больницу с быстровозводимой в Ухани. У нас высокотехнологическая капитальная клиника. Это более высокий уровень, чем у наших китайских коллег. Мы могли построить эту больницу возле домов, где газ не нужно тянуть, воду проводить. Нам пришлось построить 17 км газопровода, новые дороги, это просто «город» в чистом поле со всеми коммуникациями. Но место выбрано правильно, так как она будет работать несколько десятилетий.

Количество коек увеличат до 30 000

- У нас сейчас около 15 000 коек, мы по плану вводим почти ежедневно одну-две больницы, чтобы довести до максимума – 27 000 - 30 000 коек. Помимо этого, мы строим легковозводимые корпуса рядом с действующими больницами, чтобы долечивать тех больных, которые нормально себя чувствуют, но требуют еще медицинский контроль.

В кабинете КТ новой больницы близ Вороновского, Новая Москва.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Хватит всем? О количестве лекарств

- Мы видим эффективные лекарства, которые помогают на всех стадиях: на начальной, когда серьезных изменений еще нет, на стадии, когда появляются кашель и высокая температура, а также на стадии, когда человеку требуются реанимация и серьезная помощь. На всех этих стадиях подобраны лекарства, которые реально помогают. Идет постоянный поиск новых лекарственных препаратов для помощи больным. Иногда сложно очень вовремя закупить и доставить до пациента. Тем не менее, большинством этих препаратов мы уже обеспечены. Есть договора на поставки на ближайшие недели и месяцы. Поэтому не нужно заниматься самолечением.

Наращивать объемы тестирования

- Москва входит в лидеры по тестированию. Потому что мы в разы больше делаем тестов, чем в других регионах. Потому что у нас более мощная лабораторная система. Чем больше мы этих тестов делаем, тем лучше. Неделю назад мы довели до 20 000 тестов, на той неделе вынуждены уменьшить объем ежедневного тестирования на 5 000 тестов, потому что их просто нет в мире. С трудом заключаем контракты и вытаскиваем из-за рубежа расходные материалы, которые нужны. Но тем не менее мы сейчас будем снова наращивать тесты и дальше больше и больше.

Майские праздники: будет ли ужесточение режима

- Ситуация в других крупных городах отличается. Сначала там вводят мягкие, демократичные меры, а потом войска на улицу. Мы так не хотим. У нас оптимальный режим изоляции, который придерживается большинство москвичей – это дает возможность не ужесточать те меры, которые принимаются в административном порядке.

Гулять с собаками можно, а с детьми?

- Давайте представим, что завтра я издаю изменения к указу и говорю, что прогулки москвичей с детьми на улице, в парке, во дворе разрешаются. Как это будет выглядеть? Я себе представляю: вот двор дома, где проживают 3000-4000 людей, из них около 1000 детей, и они все выходят на прогулки. Дети общаются друг с другом, бабушки детей, мамы общаются друг с другом. В течение суток-двое они перемешаются так, осуществят такие контакты друг с другом, что можно про изоляцию забыть, и мы погрузимся в пучину эпидемии. Это очень рискованная мера.

Проверка цифрового пропуска в центре столицы.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Меры поддержки бизнеса

- Мы выделили отрасли, которые больше всех пострадали: туризм, общепит, гостиницы. Для них ввели ряд федеральных мер. На уровне города мы ввели льготы по аренде, налоговому имуществу, в том числе, чтобы владельцы торговых центров сдавали площади по меньшей стоимости другим предприятиям торговли. Сейчас уже сложно отличить одну отрасль от другой, кто больше пострадал, это целые цепочки экономические. Поэтому мы для всех (среднего и малого бизнеса) ввели дополнительные меры - субсидирование кредитных ставок 6% (для перекредитования) и 8% субсидируем для получения новых кредитов. У нас 60% граждан продолжают работать (на предприятиях или удаленно), им тоже нужна поддержка.

Пособия по безработице

- Еще недавно у нас было 3000 человек безработных. Сегодня мы выплачиваем пособия 17 000 безработным. Завтра будем, может, выплачивать 25 000 или 30 000 москвичам. Ситуация очень быстро меняется.

Пропускная система

- Мы не просто принимали решение по электронным пропускам. Мы откладывали, понимая, что это сложная ограничительная мера и психологически непростая. Электронные пропуска сейчас помогают отслеживать точечно нарушителей изоляции. Мы бы могли фронтально проверять всех, и такие попытки были, но успехом не увенчались - они создали дополнительные проблемы на улицах и в метро. Поэтому мы ввели электронный контроль, мониторинг машин и в метро - это сразу упростило задачу. Можно сказать, что это жесткие меры, но с другой стороны, когда у нас 12 млн находятся в ограничениях, а несколько сотен людей просто игнорируют – это неправильно.

Раньше звали москвичей на улицу

- Мне тяжело. Все предыдущие годы я делал все для того, чтобы люди выходили на улицу, общались, проводили вместе праздники, чтобы в городе была праздничная доброжелательная атмосфера, чтобы мы привлекали гостей. Сегодня я занимаюсь тем, чтобы люди как можно меньше общались друг с другом, чтобы выполнялись условия самоизоляции, чтобы было меньше контактов и заражений. При этом многие проявляют лучшие качества, помогая близким, соседям. Поэтому для меня главное – поддержка москвичей, с этой поддержкой можно пережить любые трудности.

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