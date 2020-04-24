Доизолировались до того, что решили завести ребенка

Какая она, любовь в самоизоляции? Можно не тратиться на рестораны и одежду, зато много времени для душевных разговоров, уверена наш автор Ирина Андреева.

Cара:

Кто бы что там ни говорил о душевных разговорах, а все равно хочется обнимашек.

Михаил:

А ведь реально это уникальный период, когда мужчины не могут похвастаться тачкой или удивить счетом в ресторане, а женщины продемонстрировать фигуру в шикарном платье. На первое место выходят другие вещи: умеешь ли ты общаться, обаятельный ли, интересно ли с тобой.

Василиса:

А я вот за собой заметила, что я в магазине начала шарахаться от людей, типа соблюдаю дистанцию, и перестала смотреть им в глаза. Интересно, после снятия карантина на парней это тоже распространится? А вдруг мы все навыки флирта растеряем?

Семен - Василисе:

Не растеряете. Природа, как говорится, возьмет свое.

Кристина:

Слушайте, но ведь эта же душевность и теплота в том числе и от дефицита вариантов. Но как только у мужчины появится свобода передвижения, он всегда сможет рассмотреть другие варианты. Так что я бы тут не впадала в сентиментальный карантинный восторг.

Материал об одном дне в самоизоляции супругов, которые живут вместе уже 22 года, навел читателей на мысль поделиться своими историями совместного пребывания на карантине. Кто-то думает развестить, а у кого-то начался второй медовый месяц.

Мария:

Ну это автору повезло, что у него нет маленьких детей, собак и хомяков, у меня вот о личной жизни нет сил даже думать. Последние дни я пребываю в режиме клининг-контроля. Сначала за всеми убери и придумай всем занятия, а потом проследи, чтобы они снова не намусорили. Ох, скорей бы на работу уже!

Валерия:

А мне вот самоизоляция позволила личную жизнь устроить. Уехала на дачу, а там мой сосед, который сроду на природу не ездил, тоже решил самоизолироваться. То с воротами мне помог, то бойлер наладил. Рукастый оказался парень. А недавно принес новый замок на баню. Ну а я думаю - что парень зря пропадает, пригласила на вино. Ну, в общем, мы теперь вместе живем.

Света - Валерии:

Аха-ха-ха, вот не зря же Лабковский говорил, что устройство личной жизни зависит не от внешности, а от внутреннего настроя. Такие женщины, как вы, Лера, и во время вспышки холеры замуж выйдут. Ну вот, значит, внутри был сильный запрос на отношения.

Максим:

А мы с женой разговаривать начали. Мы так душевно время не проводили лет 15, с момента, как отдыхали в Абхазии и там на 4 дня зарядили дожди. Тогда тоже сидели полдня на балконе, пили вино и болтали ни о чем. Не было смысла никуда торопиться.

Сергей - Максиму:

А мы вот договорились до того, что решили еще одного ребенка завести. Поняли, что в последние 5 лет только и делали, что бабло рубили, даже поговорить на эту тему не было времени - потом, потом. А тут сели, подумали: через 2 года - сорокет. Ну когда, как не сейчас? Да, кризис, да, страшно. Но ведь не зря столько работали, ничего, продержимся. А ребенок родится - счастье!

Марина:

А я вот смотрю на своего мужа круглосуточно и все больше думаю: какая я дура, что два года назад не ушла к любовнику. Ну вот она типа стабильность, родная спина, а выть хочется. Только сейчас поняла, как тогда с ДРУГИМ было хорошо. И ведь не повторится больше.

Наш тест «Куда вы отправитесь после самоизоляции - разводиться или на романтический ужин» заставил читателей крепко задуматься, а и правда - куда? Ведь это же на самом деле и будет главный итог семейной самоизоляции. И вот к каким выводам они пришли.

Ольга:

Слушайте, я не верю, что всего лишь месяц в изоляции способен перечеркнуть годы семейной жизни. Если людям было тошно друг с другом и они это терпели раньше, то и теперь будут терпеть, благо что навыки имеются, а те, у кого будут вспыхивать внезапно ссоры, наоборот, будут учиться их быстрее сглаживать. Ведь деваться-то некуда, надо как-то договариваться.

Кирилл - Ольге:

Договариваться? Ольга, кажется, ваш мир розовых единорогов скоро усохнет без питательной среды. Моя бывшая жена, если она обиделась, могла не разговаривать со мной месяц. Это был настоящий эмоциональный терроризм. И только во втором браке я понял, что люди вообще могут не обижаться. Но такое - редкость.

Маршак:

Я точно разведусь. Только сейчас понял, что жизнь одна и не так, и с не с той я ее представлял.

Виолетта:

А вы заметили, что в откликах и мужчин прибавилось. Им обязательно куда-то нужно прийти со своей экспертной оценкой. Видимо, дома уже от нее устали.

Люда:

А у меня любимый мужчина живет в другой стране, и вряд ли я его скоро увижу. Кажется, мне свадьба так и не светит. Два года коту под хвост.